MUND­HAR­MO­NI­KA-WORK­SHOP

Es ist so schön, wenn man spon­tan in der Grup­pe oder für

sich allein musi­zie­ren kann. Wie kein ande­res Instru­ment lässt sich die

Mund­har­mo­ni­ka leicht über­all hin mit­neh­men und ist vor allem ein­fach zu

erler­nen. Der idea­le Ein­stieg für Anfänger/​innen, die gern Rock, Blues

oder Boo­gie spie­len möch­ten. Im Work­shop mit dem Münch­ner Musi­ker Didi

Neu­mann kön­nen Inter­es­sier­te am Sams­tag, 22. Okto­ber 2022, mit einfachen

Folk-Stücken begin­nen. Alles wird dabei ohne Noten gespielt, aber mit

viel Gefühl und Spaß. Es wird eine Harp in C‑dur mit zehn ungeteilten

Kanä­len nach dem System Rich­ter ver­wen­det, die im Kurs ab 34 Euro

erwor­ben wer­den kann. Auf der Inter­net­platt­form You­Tube fin­den sich

zahl­rei­che Video­clips mit Didi Neu­mann als Kurs­lei­ter und Live-Musiker.

Um ver­bind­li­che Anmel­dung bis 17. Okto­ber 2022 wird bei der vhs Bayreuth,

Tele­fon 0921 50703840, E‑Mail: volkshochschule@​stadt.​bayreuth.​de,

gebeten.

HERBST­ZAU­BER IM WALD

Am Sams­tag, 23. Okto­ber 2022, bie­tet die vhs von 11 bis 14 Uhr

wie­der ein geführ­tes Wald­ba­den mit Sil­ke-Schrei­ber-Cord­ts an. Der

Schrift­stel­ler Tuchol­sky beschreibt es tref­fend: „Eines Morgens

riechst Du den Herbst. Es ist nicht kalt; es ist nicht win­dig; es hat

sich eigent­lich gar nichts geän­dert – und doch alles!“ Dem Zau­ber der

Ver­än­de­rung in der Natur nach­ge­hen, tief in die Wald­at­mo­sphä­re mit

allen Sin­nen ein­tau­chen, Ent­span­nungs- und Acht­sam­keits­übun­gen, sanfte

Bewe­gun­gen und Land­art erle­ben. Jeder kann, kei­ner muss. Dieses

herbst­li­che Wald­bad gibt neue Ener­gie für den beruf­li­chen und privaten

All­tag. Um ver­bind­li­che Anmel­dung bis 17. Okto­ber 2022 wird bei der vhs

Bay­reuth, Tele­fon 0921 50703840, E‑Mail: volkshochschule@​stadt.​bayreuth.​de, gebe­ten.

VOR­TRAG ZUR AUSSTELLUNG

Die vhs Bay­reuth bie­tet am Frei­tag, 21. Okto­ber 2022 , um 18 Uhr,

einen Vor­trag zur Aus­stel­lung in der Alten Pina­ko­thek Mün­chen mit der

Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Dr. Bea­tri­ce Trost an. Wäh­rend der Reno­vie­rung der

Neu­en Pina­ko­thek sind aus­ge­wähl­te Mei­ster­wer­ke zu Gast in der Alten

Pina­ko­thek. Unter dem Titel „Von Goya bis Manet. Das 19. Jahrhundert“

umrei­ßen rund 90 Gemäl­de und Skulp­tu­ren das Spek­trum vom Klassizismus

des aus­ge­hen­den 18. Jahr­hun­derts über Roman­tik und Rea­lis­mus bis zum

Auf­bruch ins 20. Jahr­hun­dert. Die Aus­stel­lung kon­zen­triert sich auf

eini­ge weni­ge The­men wie das Bild des Men­schen oder die

Land­schafts­dar­stel­lung. Der Vor­trag macht mit den aus­ge­stell­ten Werken

ver­traut und beleuch­tet Hin­ter­grün­de. Im Novem­ber gibt es eine

Tages­fahrt zur Aus­stel­lung nach Mün­chen. Der Vor­trag ist daher eine

opti­ma­le Vor­be­rei­tung. Um ver­bind­li­che Anmel­dung für den Vor­trag bis

17. Okto­ber 2022 wird bei der vhs Bay­reuth, Tele­fon 0921 50703840, E‑Mail:

volkshochschule@​stadt.​bayreuth.​de, gebe­ten.