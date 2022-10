Eröff­nung eines Über­gangs­wohn­heims für afgha­ni­sche Orts­kräf­te in Tennenlohe

Nach der Macht­über­nah­me der Tali­ban am 15. August 2021 wur­den auch ehe­ma­li­ge Orts­kräf­te der Bun­des­res­sorts und beson­ders gefähr­de­te Per­so­nen aus Afgha­ni­stan und den umlie­gen­den Län­dern nach Deutsch­land eva­ku­iert. Im Regie­rungs­be­zirk Mit­tel­fran­ken haben bereits rund 700 afgha­ni­sche Orts­kräf­te eine neue Hei­mat gefunden.

Die für die Unter­brin­gung erfor­der­li­chen Woh­nun­gen wer­den von den Bezirks­re­gie­run­gen ange­mie­tet. Die Regie­rung von Mit­tel­fran­ken hat seit dem 1. Okto­ber eine Wohn­an­la­ge in der Schloss­gas­se in Ten­nen­lo­he als Über­gangs­wohn­heim für afgha­ni­sche Orts­kräf­te ange­mie­tet. In den drei­stöcki­gen Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern mit ins­ge­samt neun abge­schlos­se­nen Wohn­ein­hei­ten wer­den ab Ende Okto­ber bis zu 65 Per­so­nen – afgha­ni­sche Fami­li­en mit Kin­dern – eine Unter­kunft fin­den. Für die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner von Ten­nen­lo­he ist in den näch­sten Wochen eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung geplant.

Die afgha­ni­schen Orts­kräf­te erhal­ten eine auf zunächst drei Jah­re befri­ste­te Auf­ent­halts­er­laub­nis, die es ihnen ermög­licht, eine Erwerbs­tä­tig­keit aus­zu­üben bzw. eine Aus­bil­dung oder ein Stu­di­um zu begin­nen. Unter­stützt wer­den die neu­en Ein­woh­ner von Ten­nen­lo­he z. B. durch die Flücht­lings- und Integrationsberatung.

Erlan­gen für „vor­bild­li­che Ver­wen­dung von Recy­cling­pa­pier“ geehrt

Die Stadt Erlan­gen hat am Diens­tag in Ber­lin eine Son­der­eh­rung für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment bei der Nut­zung von Recy­cling­pa­pier mit dem Blau­en Engel erhal­ten. Als „Mehr­fach­sie­ger“ erbringt die Huge­not­ten­stadt seit drei Jah­ren Best­lei­stun­gen im Papier­at­las-Städ­te­wett­be­werb der Initia­ti­ve Pro Recy­cling­pa­pier (IPR). Im 15. Jahr des Papier­at­las betei­li­gen sich 102 Groß- und Mit­tel­städ­te, die mit einer durch­schnitt­li­chen Recy­cling­pa­pier­quo­te von über 93 Pro­zent einen neu­en Rekord aufstellen.

Erlan­gen lei­stet mit der Ver­wen­dung von Blau­er-Engel-Papier einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma- und Res­sour­cen­schutz: Recy­cling­pa­pier spart in der Pro­duk­ti­on im Ver­gleich zu Frisch­fa­ser­pa­pier durch­schnitt­lich 78 Pro­zent Was­ser und 68 Pro­zent Ener­gie und ver­ur­sacht deut­lich weni­ger CO2-Emis­sio­nen. So bewirk­te die Stadt Erlan­gen in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren eine Ein­spa­rung von mehr als 6,5 Mil­lio­nen Litern Was­ser und über 1,4 Mil­lio­nen Kilo­watt­stun­den Energie.

Der Papier­at­las doku­men­tiert seit 2008 jähr­lich den Papier­ver­brauch und die Recy­cling­pa­pier­quo­ten deut­scher Städ­te. Part­ner sind das Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­ri­um, das Umwelt­bun­des­amt, der Deut­sche Städ­te­tag und der Deut­sche Städ­te- und Gemeindebund.

Neu­es am Erlan­ger Wochenmarkt

Der Erlan­ger Wochen­markt auf dem Markt­platz – inmit­ten der Alt­stadt – bie­tet eine reich­hal­ti­ge Aus­wahl an fri­schen Lebens­mit­teln und ist für vie­le Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger eine belieb­te Anlauf­stel­le für die Wochen­ein­käu­fe. Vor kur­zem konn­ten wei­te­re Markt­händ­ler hin­zu­ge­won­nen wer­den. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik infor­miert sich bei einem Pres­se­ter­min am Frei­tag, 14. Okto­ber, über die Neue­run­gen und den neu­en Lie­fer­ser­vice des Markt­händ­lers Bern­hard Engel­hardt mit einem städ­tisch geför­der­ten Lastenfahrrad.

Ehrungs­abend für Feu­er­wehr- und THW-Einsatzkräfte

Die Stadt Erlan­gen lädt am Frei­tag, 14. Okto­ber, im Rat­haus lang­jäh­ri­ge ehren­amt­li­che Ein­satz­kräf­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren sowie des Tech­ni­schen Hilfs­werks zu einem Ehrungs­abend ein. Dabei wer­den Frau­en und Män­ner für 15, 25, 40 oder 50 Jah­re Dienst­zeit von Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth geehrt.

„Okto­ber­tru­bel“ mit Buchvorstellung

Der Stadt­ju­gend­ring (SJR) Erlan­gen ver­an­stal­tet am Sonn­tag, 16. Okto­ber, mit über 30 Ver­ei­nen, Ver­bän­den und Orga­ni­sa­tio­nen einen Jahr­markt, den „Okto­ber­tru­bel“, vor der Geschäfts­stel­le in der Micha­el-Vogel-Stra­ße. Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth eröff­net die Ver­an­stal­tung um 11:00 Uhr.

Neben einem brei­ten Mit­mach- und Büh­nen­an­ge­bot für alle Alters­klas­sen wird um 15:00 Uhr das Buch­pro­jekt „Wis­sens­wer­tes über Erlan­gen“ vor­ge­stellt. Dazu wird auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik erwar­tet, der selbst einen Bei­trag für das Buch abge­lie­fert hat.

Neu gestal­te­ter Kir­chen­vor­platz wird eingeweiht

Die römisch-katho­li­sche Pfarr­kir­che St. The­re­sia in Sieg­litz­hof (Ven­zo­n­e­platz 1) weiht am Sonn­tag, 16. Okto­ber, ihren neu gestal­te­ten Kir­chen­vor­platz ein. Einer Ein­la­dung dazu folgt auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

Ehren­amt „in neu­em Gewand“: neue Inter­net­sei­te online

Die neue Inter­net­sei­te des städ­ti­schen Büros für Bür­ger­be­tei­li­gung und Ehren­amt unter www​.enga​giert​-in​-erlan​gen​.de ist online. Der Fach­be­reich im Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt­ver­wal­tung infor­miert dort rund um das The­ma frei­wil­li­ges Engagement.

Zen­tra­ler Inhalt ist der „Enga­ge­ment­fin­der“ für Men­schen, die ehren­amt­lich aktiv wer­den wol­len. Die Suche nach einem pas­sen­den frei­wil­li­gen Enga­ge­ment ist damit viel über­sicht­li­cher und die Dar­stel­lung der Ange­bo­te von Ver­ei­nen und Orga­ni­sa­tio­nen ermög­licht einen Ein­blick in deren ehren­amt­li­che Arbeit. Dank der Zusam­men­ar­beit mit vie­len ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen sind auf der Inter­net­sei­te vie­le Erlan­ger Frei­wil­li­ge bei der Aus­übung ihres Enga­ge­ments zu sehen. Direk­ter Kon­takt zum Büro für Bür­ger­be­tei­li­gung und eine per­sön­li­che Bera­tung ist natür­lich wei­ter­hin mög­lich, ein ehren­amt­li­ches Bera­tungs­team unter­stützt das Büro.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und Aktio­nen bie­tet auch der dazu­ge­hö­ri­ge Face­book-Kanal www​.face​book​.com/​e​r​l​a​n​g​e​n​.​e​n​g​a​g​i​ert.

Teil der Aus­län­der­be­hör­de nur ein­ge­schränkt erreichbar

Der Bereich Asyl und huma­ni­tä­re Auf­ent­hal­te in der Aus­län­der­be­hör­de der Stadt Erlan­gen ist ab Mon­tag, 17. Okto­ber, bis auf wei­te­res tele­fo­nisch nur ein­ge­schränkt erreich­bar. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sind zu den festen Tele­fon­zei­ten diens­tags von 14:00 bis 15:30 Uhr, mitt­wochs von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 15:30 Uhr sowie don­ners­tags von 14:00 bis 15:30 Uhr erreichbar.

Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen ent­lang der Nürn­ber­ger und Beethovenstraße

Ent­lang der Nürn­ber­ger Stra­ße 58 a bis 66 sowie der Beet­ho­ven­stra­ße 2 bis 10 kommt es noch bis Anfang Novem­ber immer wie­der zu Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen. Wie das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en infor­miert, fin­den am Geh­weg Tief­bau­ar­bei­ten statt. Des­halb muss die Fahr­bahn ein­ge­engt und es müs­sen Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer umge­lei­tet wer­den. Auch die Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße ist teil­wei­se von den Beschrän­kun­gen betroffen.

Trau­er­be­flag­gung am Freitag

Aus Anlass des Trau­er­staats­akts für die ver­stor­be­ne ehe­ma­li­ge Land­tags­prä­si­den­tin Bar­ba­ra Stamm hat der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent die Trau­er­be­flag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern für Frei­tag, 14. Okto­ber, ange­ord­net. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an.