Zwei Pro­jek­te in Ober­fran­ken – Scharf: „Bay­ern gemein­sam stark – durch das Mit­ein­an­der der Generationen!“

Bay­erns Sozi­al­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf wird am 26. Okto­ber 2022 in Mün­chen mit den Bezirks­re­gie­run­gen und der Ehren­amts­be­auf­trag­ten Eva Gott­stein den Genera­tio­nen­preis „Gemein­sam aktiv“ ver­lei­hen. Scharf: „Der Preis zeigt: Die Genera­tio­nen in Bay­ern hal­ten zusam­men! Wir wür­di­gen damit Pro­jek­te, die zum Aus­tausch und Ver­ständ­nis zwi­schen jün­ge­ren und älte­ren Men­schen bei­tra­gen. Ich bin über­zeugt: Ein gutes Mit­ein­an­der der Genera­tio­nen macht unse­re Gesell­schaft stark. Dies ist in Zei­ten der Kri­se und des Krie­ges beson­ders wich­tig. Indem wir zusam­men­hal­ten, wider­ste­hen wir den Fein­den des Frie­dens, der Frei­heit und der Demo­kra­tie und schüt­zen unser Land gegen Bedro­hun­gen von innen wie von außen. Der Genera­tio­nen­preis ‚Gemein­sam aktiv‘ ist daher mehr als nur eine Aus­zeich­nung. Er ist Aus­druck unse­rer Kul­tur der Mensch­lich­keit und des Respekts. Den Preis­trä­gern mei­nen herz­li­chen Glück­wunsch – ich freue mich mit ihnen!“

In jedem baye­ri­schen Regie­rungs­be­zirk wur­den je zwei Pro­jek­te aus­ge­wählt. Somit wer­den 14 Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger mit dem Genera­tio­nen­preis „Gemein­sam aktiv“ in Höhe von jeweils 4.000 € prämiert.

Die Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger in Ober­fran­ken sind: