Das Auto bleibt der Deut­schen lieb­stes Kind, so scheint es. Dem­entspre­chend ist die Kfz-Ver­si­che­rung ein wich­ti­ger Bestand­teil der Kun­den­be­treu­ung unse­rer Ver­si­che­rungs­mak­ler. Tra­di­tio­nell wird es im Herbst am Markt leb­haft: Vie­le Kun­den wech­seln ihren Kfz-Versicherer.

In ihrer jüng­sten Qua­li­täts­um­fra­ge befrag­te das Peg­nit­zer Unter­neh­men VEMA ihre Part­ner und Genos­sen nach deren favo­ri­sier­ten Anbie­tern im Bereich der pri­va­ten Kfz-Ver­si­che­rer. Wel­che Anbie­ter sind im Ver­si­che­rungs­ver­kauf beson­ders wich­tig? Wo stim­men Pro­dukt­qua­li­tät, Antragsbearbeitung/​Policierung, Scha­den­be­ar­bei­tung und Erreich­bar­keit? Mit wel­chen Gesell­schaf­ten wur­den beson­ders gute Erfah­run­gen gemacht? Die Umfra­ge wur­de in zwei Spar­ten durch­ge­führt: Ein­zel­ri­si­ken und Old­ti­mer. Gemes­sen an der Anzahl der Nen­nun­gen nann­ten die Mak­ler fol­gen­de Favoriten:

Qua­li­täts­um­fra­ge Kfz – Ein­zel­ri­si­ken 09/2022:

1. VHV (18,8 % der Nennungen)

2. R+V (Grup­pe) (15,0 %)

3. AXA (12,4 %)

Qua­li­täts­um­fra­ge Kfz – Old­ti­mer 09/2022:

1. OCC (29,1 % der Nennungen)

2. Würt­tem­ber­gi­sche (20,2 %)

3. Alli­anz (7,6 %)

Die VEMA eG führt in regel­mä­ßi­gen Abstän­den Mak­ler-Befra­gun­gen zur Pro­dukt­qua­li­tät in ver­schie­de­nen Spar­ten durch. Im Rah­men die­ser Qua­li­täts­um­fra­gen wur­den die Part­ner­be­trie­be der VEMA gebe­ten, die drei meist­ge­nutz­ten Anbie­ter in den jewei­li­gen Spar­ten zu nen­nen. Mit die­ser Begren­zung möch­te die Genos­sen­schaft sicher­stel­len, dass nega­ti­ve Ein­zel­er­leb­nis­se mit Ver­si­che­rern nicht dominieren.

Die VEMA steht inzwi­schen mehr als 4.200 mit­tel­stän­di­schen Part­ner­be­trie­ben mit rund 28.000 Per­so­nen als zen­tra­le Anlauf­stel­le zur Erleich­te­rung ihrer täg­li­chen Arbeit zur Ver­fü­gung. Die Mak­ler­ge­nos­sen­schaft zählt inzwi­schen zum Kreis der füh­ren­den Mak­ler­dienst­lei­ster. Getrau dem Fir­men­mot­to „Von Mak­lern – für Mak­ler!“ schafft man mit einem ganz­heit­li­chen Ansatz Mehr­wer­te für die ange­schlos­se­nen Mak­ler­kol­le­gen von der Abwick­lung bis zur Unter­neh­mens­op­ti­mie­rung und Weiterbildung.