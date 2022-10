„ ‚Seid ihr noch zu ret­ten?‘ – Wel­che Zukunft hat die Kir­che?“ heißt eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung der KEB – Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e. V. mit der KHG Bam­berg, dem Theo­lo­gi­schen Men­to­rat und dem Men­to­rat Spi­ri­tu­el­le Beglei­tung für kath. Religionslehrer*innen in Stu­di­um, Aus­bil­dung und Beruf unter der Lei­tung von Pfar­rer Rai­ner Schießler.

Vier Fäu­ste für ein Hal­le­lu­ja! Der eine ist der wohl bekann­te­ste Pfar­rer Deutsch­lands, der ande­re steckt als Kir­chen­pfle­ger hin­ter vie­len ver­rück­ten Ideen der katho­li­schen Kir­chen­ge­mein­de „St. Maxi­mi­li­an“ in Mün­chen: Rai­ner M. Schieß­ler und Ste­phan Maria Alof sind seit mehr als 25 Jah­ren ein unschlag­bar krea­ti­ves Duo. „Wir seh­nen uns nach einem wirk­li­chen Neu­an­fang, der die Kir­che wie­der zu einem Ort macht, an dem sich alle, die möch­ten, will­kom­men und zu Hau­se füh­len kön­nen. Wir war­ten nicht ab, bis „die da oben“ sich ändern. Unse­re Zeit ist hier und jetzt.“

Dafür neh­men sie auch ger­ne Gegen­wind in Kauf. Wo man andern­orts in der katho­li­schen Kir­che ange­sichts stei­gen­der Aus­tritts­zah­len noch im Dorn­rös­chen­schlaf zu ver­har­ren scheint, ent­wickeln Schieß­ler und Alof eine Per­spek­ti­ve für die Kir­che von mor­gen, die auf die Bedürf­nis­se der Men­schen zuge­schnit­ten ist und die befrei­en­de Bot­schaft des Glau­bens in den Mit­tel­punkt stellt. Der Vor­trag fin­det statt am Mitt­woch, 19. Okto­ber 2022 ab 19.00 Uhr im Hör­saal U2/00.25 (An der Uni­ver­si­tät 2, Bam­berg), EG.

