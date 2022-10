Grü­nes Bam­berg schickt neu­en Stadt­vor­stand ins Rennen

Der Stadt­ver­band von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen in Bam­berg hat auf sei­ner Jah­res­haupt­ver­samm­lung am Don­ners­tag, 29. Sep­tem­ber 2022, einen neu­en Stadt­vor­stand gewählt: Neue Spre­che­rin und Spre­cher sind Ange­li­ka Gau­fer und Timm Schul­ze. Erneut im Vor­stand sind Rebec­ca Haas (Schrift­füh­re­rin), Chri­stoph Lurz (Schatz­mei­ster) und Luis Reith­mei­er (Bei­sit­zer). Anna Fried­rich (Gleich­stel­lungs­po­li­ti­sche Spre­che­rin), Michae­la Rei­mann (Bei­sit­ze­rin) und Ulri­ke Sän­ger (Bei­sit­ze­rin und Ver­tre­te­rin der Stadt­rats­frak­ti­on) kom­plet­tie­ren als neue Mit­glie­der den Stadtvorstand.

Das neue Team will die erfolg­rei­che Ent­wick­lung der Bam­ber­ger Grü­nen in den näch­sten bei­den Jah­ren wei­ter­füh­ren. Vor­stands­spre­cher Timm Schul­ze erklärt dazu: „Wie bei der Bun­des­tags­wahl wer­den wir auch für die kom­men­den Wah­len zum Land­tag und Bezirks­tag für ein grü­nes Rekord­ergeb­nis in Bam­berg wer­ben. Statt dem Wei­ter so in Bay­ern, das uns immer wie­der in die Kri­se führt, braucht es muti­ge Ver­än­de­rung. Die gibt es nur mit star­ken Grü­nen.“ Vor­stands­spre­che­rin Ange­li­ka Gau­fer macht deut­lich: „Wir set­zen uns für eine grü­ne­re, gesün­de­re, bun­te, wirt­schaft­lich pro­spe­rie­ren­de und lebens­wer­te Stadt Bam­berg ein. Und wir wol­len Ver­bes­se­run­gen, die alle, die hier leben, merken.“

Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung, die im neu­en Grü­nen Zen­trum in der Luit­pold­stra­ße statt­fand, wur­den außer­dem Dele­gier­te für den grü­nen Bezirks­ver­band Ober­fran­ken und Kassenprüfer:innen gewählt. Die Ver­samm­lung dank­te den aus­ge­schie­de­nen Vor­stands­mit­glie­dern Eva-Maria Ste­ger und Julia­ne Fuchs für ihr Engagement.

Grü­nes Bam­berg stellt die größ­te Frak­ti­on im Stadt­rat, hat rund 280 Mit­glie­der und ist damit gemes­sen an der Ein­woh­ner­zahl einer der mit­glie­der­stärk­sten grü­nen Kreis­ver­bän­de in Bayern.