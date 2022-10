In der neue­sten Rang­li­ste des Deut­schen Ten­nis­bun­des (DTB) zum 30. Sep­tem­ber hat Juli­an Win­ter vom Baur SV Burg­kunst­adt den Sprung unter die besten 100 Nach­wuchs­spie­ler in der Alters­klas­se U16 trotz einer Ver­bes­se­rung hauch­dünn ver­fehlt. In der aktu­el­len Gesamt­wer­tung belegt er nach Posi­ti­on 142 im März und 103 im Juni nun Platz 102.

Den Rang­li­sten­auf­stieg ver­dankt Win­ter sei­nen her­vor­ra­gen­den Ergeb­nis­sen in der Som­mer­sai­son, in der er alle Ein­zel für die Baur SV-Her­ren in der Lan­des­li­ga 2 gewin­nen konn­te. Außer­dem sam­mel­te der 15-jäh­ri­ge in den ver­gan­ge­nen Mona­ten bereits erste Erfah­run­gen in Her­ren-Kon­kur­ren­zen bei deutsch­land­wei­ten Rang­li­sten­tur­nie­ren. Beim bay­ern­wei­ten Ver­gleich aller Spie­ler sei­ner Alters­klas­se liegt der Burg­kunst­adter des­halb schon auf Rang 25.

Die Platz­ie­run­gen sind des­halb beson­ders bemer­kens­wert, weil Win­ter in der U16, die die Jahr­gän­ge 2006 und 2007 umfasst, zu den Jahr­gangs­jün­ge­ren Spie­lern gehört. In sei­nem Jahr­gang 2007 ist Win­ter bereits die Num­mer 13 in Bay­ern und die Num­mer 45 im DTB.

Zu der her­vor­ra­gen­den Platz­ie­rung gra­tu­lier­te ihm auch sein Hei­mat­ver­ein: „Juli­an inve­stiert viel Zeit in ein straf­fes Trai­nings­pro­gramm. Die Ver­bes­se­rung in der Rang­li­ste ver­wun­dert uns des­halb nicht.“, freut sich die Vor­stand­schaft des Baur SV über den Erfolg.