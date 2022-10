Die Brief­mar­ken-Samm­ler-Gemein­schaft Strul­len­dorf e.V. lädt zum Groß­tausch­tag ein

Die Samm­ler­ge­mein­schaft von Brief­mar­ken und Ansichts­kar­ten ver­an­stal­tet ihre Bör­se bzw. Großtauschtag

Am Sonn­tag, den 16.Oktober 2022, von 9 Uhr bis 14 Uhr fin­det der Groß­tausch­tag (GTT) der Brief­mar­ken-Samm­ler-Gemein­schaft Strul­len­dorf (BSG) in der Haupt­s­moor­hal­le in Strul­len­dorf bei Bam­berg statt. Mit über 120 Mit­glie­der ist die BSG Strul­len­dorf einer der größ­ten Phil­ate­li­sten­ver­ei­ne in Bayern.

Seit über 38 Jah­ren bemüht sich der Ver­ein jähr­lich einen Tauschtag/​Börse zu hal­ten. Selbst­ver­ständ­lich sind eini­ge Händ­ler aus ganz Bay­ern anwe­send. Vie­le Samm­ler­freun­de aus ganz Nord­bay­ern sind wie­der anwe­send und bie­ten ihr Tausch und Kauf­an­ge­bot an. Seit Jah­ren sind auch vie­le Ansichts­kar­ten­samm­ler vor­han­den und suchen nach inter­es­san­ten Samm­ler­ob­jek­ten. Auch die Samm­ler von Not­geld, Akti­en, Mün­zen und Tele­fon­kar­ten sind u.a. anzutreffen.

Für den frän­ki­schen Phil­ate­li­sten ist das die größ­te Ver­an­stal­tung weit und breit. In den letz­ten Jah­ren konn­ten zum teil bis zu 300 Besu­cher und Samm­ler vor Ort begrüßt wer­den. Bis zu 90 Samm­ler­ti­sche kön­nen ange­bo­ten werden.

Eine Biblio­thek von über 170 Fach­ka­ta­lo­gen sowie alle phil­ate­li­sti­schen Prüf­ge­rä­te von denen ein Samm­ler träumt stellt der Ver­ein sei­nen Mit­glie­dern zur Ver­fü­gung. Grund­sätz­lich wer­den das gan­ze Jahr monat­lich ein Ver­eins­abend mit Brief­mar­ken­sprech­stun­de und ein Tau­sch­nach­mit­tag abgehalten.

Infor­ma­ti­on und Aus­kunft erteilt ger­ne der 1. Vor­sit­zen­de unter 0951/23217 oder 017650525910.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch unter: http://​www​.brief​mar​ken​ver​ein​-strul​len​dorf​.de/