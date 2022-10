„Wir haben hier jetzt opti­ma­le Lernvoraussetzungen“

Modern­ste Tech­nik für die tra­di­ti­ons­rei­che Korb­fach­schu­le: Ehe­ma­li­gen Aus­stel­lungs­raum zum Klas­sen­zim­mer umge­stal­tet / Neue Aku­stik­decke für Werk­statt / Land­rat Meiß­ner: Land­kreis inve­stiert fort­lau­fend in sei­ne Schulen

Neue Aku­stik­decken, neue Fuß­bö­den, neue Far­ben, neue LED-Beleuch­tung, neu­es Gal­ne­o­board – der ehe­ma­li­ge Aus­stel­lungs­raum und die Werk­statt im Haupt­ge­bäu­de der Korb­fach­schu­le erfuh­ren in den Som­mer­fe­ri­en eine Sanie­rung. „Uns ist es wich­tig, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler unse­rer Schu­len opti­ma­le Lern­be­din­gun­gen haben und des­we­gen inve­stiert der Land­kreis Lich­ten­fels als Sach­auf­wand­trä­ger fort­lau­fend in sei­ne Schu­len“, unter­streicht Land­rat Chri­sti­an Meißner.

Bei einem Besuch in der Staat­li­chen Berufs­fach­schu­le für Flecht­werk­ge­stal­tung, deren Sach­auf­wands­trä­ger der Land­kreis ist, inspi­zier­te er gemein­sam mit Geschäfts­lei­ter Hol­ger Stingl, Abtei­lungs­lei­ter Tim Baum und Kreis­bau­mei­ster Ste­fan Wei­sser die neu gestal­te­ten Räu­me und zeig­te sich mit dem Ergeb­nis sehr zufrie­den: „Modern­ste Tech­nik hat in die­se tra­di­ti­ons­rei­chen Räu­me Ein­zug gehal­ten. Die Räu­me sind hel­ler und freund­li­cher, die Aku­stik ver­bes­sert wor­den. Ich freue mich, dass die Neu­ge­stal­tung inner­halb so kur­zer Zeit – von zwei Mona­ten – abge­schlos­sen wer­den konn­te. Mein Dank gilt allen, ins­be­son­de­re der Schul­lei­tung und unse­rem Land­kreis-Bau­trupp, für die her­vor­ra­gen­de Zusammenarbeit.“

„Ange­neh­me­res Arbeiten“

Schul­lei­ter Dr. Joa­chim Selzam beton­te: „Schü­ler und Leh­rer sind begei­stert. Wir haben hier jetzt opti­ma­le Lern­vor­aus­set­zun­gen – durch modern­ste Tech­nik kön­nen die tra­di­tio­nel­len Lern­in­hal­te noch bes­ser ver­mit­telt wer­den. Wir dan­ken dem Land­kreis dafür, dass er so viel Geld für die Neu­ge­stal­tung in die Hand genom­men hat.“ Fach­leh­rer Uwe Böker hob her­vor: „Auf­grund der neu­en Decke und der neu­en Beleuch­tung ist das Arbei­ten hier jetzt viel ange­neh­mer und wenn jemand spricht, ist er viel bes­ser zu ver­ste­hen, da es nun nicht mehr so hallt wie früher.“

Wie Kreis­bau­mei­ster Ste­fan Wei­sser erläu­tert, wur­de im Rah­men der Neu­ge­stal­tung der ehe­ma­li­ge Aus­stel­lungs­raum der Staat­li­chen Berufs­fach­schu­le für Flecht­werk­ge­stal­tung umge­nutzt und umge­baut: So wur­den eine neue Aku­stik­decke mit LED-Beleuch­tung und ein Gal­ne­o­board – ein inter­ak­ti­ves White­board – instal­liert. Der Fuß­bo­den erhielt einen neu­en Lin­ole­um­be­lag, die Wän­de einen neu­en Anstrich. An Sei­ten- und Rück­wand wer­den anspre­chend auf Rega­len beson­de­re Aus­stel­lungs­stücke mit ver­schie­de­nen Flecht­tech­ni­ken präsentiert.

Die Werk­statt im Haupt­ge­bäu­de bekam eine neue Aku­stik­decke mit LED-Beleuch­tung. Die Inve­sti­ti­ons­ko­sten für die Gesamt­maß­nah­me belau­fen sich auf rund 40.000 Euro. Für das Gal­ne­o­board gab es eine 90prozentige För­de­rung im Rah­men der För­der­maß­nah­me dBIR des Frei­staa­tes Bayern.

55 Mil­lio­nen Euro für Landkreisschulen

Wie Land­rat Meiß­ner wei­ter erläu­tert, sind im Inve­sti­ti­ons­pro­gramm des Land­krei­ses 2021–2025 ins­ge­samt allein 55 Mil­lio­nen Euro für die Sanie­rung bzw. Teil­ersatz-Neu­bau­ten der fünf wei­ter­füh­ren­den Schu­len vor­ge­se­hen, deren Sach­auf­wands­trä­ger der Land­kreis ist (Mera­ni­er-Gym­na­si­um Lich­ten­fels, Gym­na­si­um Burg­kunst­adt, Vik­tor-von-Schef­fel-Real­schu­le Bad Staf­fel­stein, Real­schu­le Burg­kunst­adt, Staat­li­che Berufs­schu­le Lich­ten­fels mit der Staat­li­chen Berufs­fach­schu­le für Flecht­werk­ge­stal­tung Lichtenfels).