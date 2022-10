Drei Braue­rei­en aus Tief­enel­lern und Lohn­dorf kre­ieren das dies­jäh­ri­ge Landkreisbier

Bam­berg – „Wir wol­len die ein­zig­ar­ti­ge Bier­viel­falt des Bam­ber­ger Lan­des her­aus­stel­len und Jahr für Jahr in Zusam­men­ar­beit meh­re­rer Braue­rei­en einen beson­de­ren Ger­sten­saft prä­sen­tie­ren.“ So kün­dig­te Land­rat Johann Kalb am Frei­tag­abend im Bau­ern­mu­se­um in Frens­dorf den neun­ten Sud des Land­kreis­bie­res „36 Kreis­la“ an. Das Rauch­bier haben in die­sem Jahr die Braue­rei­en Hönig, Hölz­lein und Reh aus Tief­enel­lern und Lohn­dorf ein Rauch­bier ein­ge­braut. 25 von mehr als 60 Braue­rei­en im Land­kreis haben sich seit 2015 an dem Pro­jekt betei­ligt, das 2021 mit der „Gol­de­nen Bier­idee“ des Baye­ri­schen Brau­er­ver­ban­des aus­ge­zeich­net wurde.

Das Land­kreis­bier „36 Kreis­la“ wird tra­di­tio­nell am soge­nann­ten Brau­er­sil­ve­ster, dem ursprüng­li­chen Abschluss des Brau­er­jah­res, ange­zapft. Es ist inzwi­schen guter Brauch, dass sich zur Pro­be des Ger­sten­saf­tes Prin­zes­sin­nen, Prä­si­den­ten, Part­ner und Poli­ti­ker treffen.

„Das dies­jäh­ri­ge Land­kreis­bier wird in die Geschich­te zwei­er Jubi­lä­en ein­ge­hen“, so Land­rat Johann Kalb. Der Land­kreis Bam­berg blickt auf 50 Jah­re Land­kreis­ge­biets­re­form sowie auf eine 15-jäh­ri­ge Part­ner­schaft mit dem pol­ni­schen Kreis Kar­ko­no­ski (frü­her: Jele­nia Góra). „Regio­na­li­tät erhält und ver­bes­sert unse­re natür­li­chen Lebens­grund­la­gen. Das ist akti­ver Klimaschutz!“

Als wah­rer Wort­akro­bat prä­sen­tier­te sich Gene­ral­staats­an­walt Wolf­gang Gründ­ler in sei­ner Fest­re­de zum The­ma „Das Bier und das Recht“. Aus­ge­hend von der Über­zeu­gung „Bier ist doch allen recht“ kön­ne es doch vor­kom­men, dass über­mä­ßi­ger Kon­sum Straf­ver­fol­gung nach sich zie­hen kön­ne. „Stamm­kun­den der Juri­ste­rei könn­te dann der Schein feh­len. Sie haben dann mehr oder weni­ger vie­le Car-frei-Tage.“ Auf einem Bier­weg kön­ne die Fra­ge auf­tau­chen „Wer trinkt mein Bier weg?“

„Ihr habt mit der Zusam­men­ar­beit meh­re­rer Braue­rei­en bei eurem Land­kreis­bier etwas Beson­de­res geschaf­fen und seid zurecht mit der ‚Gol­de­nen Bier­idee‘ des Baye­ri­schen Brau­er­bun­des aus­ge­zeich­net wor­den“, gra­tu­lier­te die baye­ri­sche Bier­kö­ni­gin Sarah Jäger. Sud, Ent­ste­hung und Geschmack des neu­en Land­kreis­bie­res erläu­ter­te Brau­mei­ster Alfons Hönig für die drei betei­lig­ten Braue­rei­en. Die musi­ka­li­sche Aus­ge­stal­tung des Bier­an­sti­ches lag in den Hän­den der Grup­pe „Bau­klöt­ze staunen“.