Nicht drei, son­dern einen Weih­nachts­en­gel sucht die Stadt Forch­heim heu­er für den neu­en digi­ta­len Forch­hei­mer Advents­ka­len­der! Denn die zwei aus­ge­wähl­ten Engel Han­nah und Leo­nie aus dem Vor­jahr ste­hen schon in den Start­lö­chern, nach­dem ja 2021 der Weih­nachts­markt und die Advents­ka­len­der-Ver­lo­sung kurz­fri­stig abge­sagt wer­den muss­ten. Die voll­stän­di­gen Bewer­bungs­un­ter­la­gen inklu­si­ve Por­trait­fo­tos für den drit­ten Engel wer­den ab sofort bis zum 21. Okto­ber 2022 bei der Stadt Forch­heim entgegengenommen.

Die Forch­hei­mer Weih­nachts­en­gel erwar­tet ein pro­fes­sio­nel­les Engel-Foto­shoo­ting und Haarsty­ling durch Fri­seur Schlenk­rich – und am Ende der Amts­zeit noch eine Überraschung!

Die Stadt Forch­heim sucht einen Weih­nachts­en­gel, der herz­lich und kon­takt­freu­dig ist und sich bereits heu­te auf das Leuch­ten der Kin­der­au­gen freut. Jeden Abend in der Zeit vom ersten bis 23. Dezem­ber 2022 erscheint jeweils um 18:30 Uhr ein Engel am neu­en Forch­hei­mer Advents­ka­len­der und darf aus der Los­trom­mel mit 40.000 Losen das Glücks­los für den*die Tagesgewinner*in zie­hen. Der Haupt­ge­winn – ein Auto – wird am Hei­li­gen Abend um 12:00 Uhr ver­lost. Hier­bei tra­gen die Weih­nachts­en­gel ein wun­der­schö­nes wei­ßes Engels­kleid mit Flügeln.

„Neben unse­ren Engeln Han­nah und Leo­nie wer­den wir mit Sicher­heit wie­der einen drit­ten bezau­bern­den Weih­nachts­en­gel fin­den“, ist Nico Cies­lar, Lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments, über­zeugt. Die Bewer­bungs­ge­sprä­che fin­den in den Herbst­fe­ri­en vom 31.Oktober bis zum 04. Novem­ber 2022 statt. Die Bewer­be­rin­nen soll­ten im Alter von 15 bis 25 Jah­ren sein, sowie einen Bezug zu Forch­heim haben.

Ein Engel braucht zudem genü­gend Zeit für zahl­rei­che Auf­trit­te! Inter­es­sier­te aus den Vor­jah­ren kön­nen sich ger­ne erneut für die­se schö­ne Auf­ga­be bewerben.

Ansprech­part­ner und Bewerbungsadresse:

Nico Cies­lar

Stadt Forchheim

Tourismusmanagement

Kapel­len­str. 16, 91301 Forchheim

Tel.: 09191/714–218, E‑Mail: nico.​cieslar@​forchheim.​de