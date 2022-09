Star­ker Nach­wuchs: AC Bava­ria Forch­heim bei der Deut­schen Mei­ster­schaft der Junioren

Am Wochen­en­de von Frei­tag, 16. Sep­tem­ber bis Sonn­tag, 18. Sep­tem­ber 2022 fand in Rot­ten­dorf bei Würz­burg die dies­jäh­ri­ge Deut­sche Mei­ster­schaft im Kraft­drei­kampf der Jugend und Junio­ren statt. Auch der AC Bava­ria Forch­heim war dabei, Leo­nie Ge und Moritz Tasch­ner gin­gen für den ACB auf Titeljagd.

In der stark beset­zen Klas­se der Junio­rin­nen bis 76 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht star­te­te Leo­nie Ge für den AC Bava­ria. Nach einem siche­ren Wett­kampf­ein­stieg mit 110 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge folg­te ihre Para­de­dis­zi­plin, das Bank­drücken: Mit 85 Kilo­gramm sichert sich Ge hier den baye­ri­schen Rekord! 130 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben run­den ihr Wett­kampf­t­o­tal von 325 Kilo­gramm ab und sichern ihr den elf­ten Platz ihrer Klas­se. Doch dass sie noch lan­ge nicht am Maxi­mum ihrer Kräf­te ist und noch viel Poten­zi­al aus­schöp­fen kann, zeigt ihre Ent­wick­lung in den letz­ten zwölf Mona­ten: Seit der letzt­jäh­ri­gen Deut­schen Mei­ster­schaft schaff­te es Ge, ihre Lei­stung in den Ein­zel­dis­zi­pli­nen um durch­schnitt­lich rund 20 Kilo­gramm zu steigern!

Eben­falls an den Start ging Moritz Tasch­ner in der Klas­se der Junio­ren Equip­ped ab 120 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht. Einst ent­deckt von ACB-Geschäfts­füh­rer Jörg Wie­mann trai­niert das Top Talent Tasch­ner heu­te regel­mä­ßig mit ACB-Aus­hän­ge­schild Chri­stoph See­feld am Kraft­drei­kampf Bun­des­stütz­punkt in Erfurt. Doch nicht nur auf den gemein­sa­men Trai­nings­aus­flü­gen, auch mit sei­nem Total von 1000 Kilo­gramm im Bun­des­li­ga End­kampf scheint See­feld den 19-jäh­ri­gen Tasch­ner inspi­riert zu haben. Denn die­ser möch­te die Schall­mau­er des vier­stel­li­gen Totals eben­falls bald durch­bre­chen. Dass er auf bestem Wege hier­zu ist, hat er auf der Deut­schen Mei­ster­schaft bereits ein­drucks­voll gezeigt: Mit 360 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge, 260 Kilo­gramm im Bank­drücken und 325 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben ist Tasch­ner nur noch 55 Kilo­gramm vom Ein-Ton­nen-Total ent­fernt – und mit dem erreich­ten Gesamt­ge­wicht von 945 Kilo­gramm Deut­scher Mei­ster sei­ner Klasse!