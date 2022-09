Die Kasta­nie ist ein Wun­der­werk der Natur. Ob als Wasch­mit­tel oder Haus­halts-Rei­ni­ger, die Kasta­nie ist ein wah­res All­zweck­mit­tel – öko­lo­gisch, nach­hal­tig und dazu noch gra­tis vom Baum. Unter dem Mot­to „Nach­hal­tig durchs Jahr“ bie­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main am Don­ners­tag, 6. Okto­ber 2022, um 17 Uhr dazu in der Umwelt­sta­ti­on Weis­main einen Kurs mit Karin Braun und Jen­ni­fer Thiem an. Es wer­den ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten für den Ein­satz im Haus­halt gezeigt.

Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt zehn Euro zuzüg­lich Mate­ri­al­ko­sten. Anmel­dun­gen sind unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de