In der Stadt Erlan­gen kön­nen sich Ver­ei­ne und Ver­bän­de sehen las­sen. Dar­um zei­gen sie sich auch mit ver­schie­den Stän­den, an denen man viel mit­ma­chen kann. Mit der Mischung aus Buden­zau­ber und Ehren­amts­mes­se sol­len den Erlan­ger Ver­ei­nen und Ver­bän­den nach der Pan­de­mie wie­der aus einem klei­nen Tal gehol­fen wer­den. Der Stadt­ju­gend­ring in Erlan­gen orga­ni­siert am Sonn­tag den 16.10.2022 einen „Okto­ber­tru­bel“ auf dem Park­platz an der Micha­el-Vogel-Stra­ße 1. Ab 11 Uhr kann man ver­schie­den­ste Akti­vi­tä­ten machen. Ob nun das Kicker­tur­nier, Ver­lo­sun­gen, Essens­stän­de, musi­ka­li­sches Rah­men­pro­gramm, oder die Aktio­nen der Ver­ei­ne und Ver­bän­de lockt, es ist für alle Genera­tio­nen etwas gebo­ten, auch Dank der betei­lig­ten Partner*innen des gesam­ten Kar­rees. Der Tag wird unter­stützt aus der Akti­vie­rungs­kam­pa­gne des Baye­ri­schen Jugend­rings. „Ein deut­li­ches und will­kom­me­nes Signal auf dem Weg zu einer jugend­ge­rech­ten Gesell­schaft, […].“ Sagt der Prä­si­dent Mat­thi­as Fack vom Baye­ri­schen Jugend­ring. Die Akti­vie­rungs­kam­pa­gne ist Bestand­teil des Baye­ri­schen Akti­ons­plans Jugend und damit von der baye­ri­schen Lan­des­re­gie­rung als beson­ders För­de­rungs­wür­dig eingestuft.