Im Rah­men der Akti­ons­wo­chen Gesund­heit 2022 zeigt die Stadt­bi­blio­thek in Koope­ra­ti­on mit der Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth und der vhs Bay­reuth in der Gale­rie von RW21 die Foto­aus­stel­lung „Dein Kör­per ist genug“ vom 27. Sep­tem­ber bis 26. Novem­ber 2022. Die offi­zi­el­le Eröff­nung der Aus­stel­lung ist am Frei­tag, 30. Sep­tem­ber 2022, um 17 Uhr, bei der nicht nur Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger anwe­send sein wird, son­dern auch die Foto­gra­fin­nen und Pro­jekt­in­itia­to­rin­nen Caro­li­ne Gugu und Caro­li­ne Hopp sowie ein paar ihrer Modelle.

Mit der Foto­aus­stel­lung „Dein Kör­per ist genug. Für mehr Kör­per­lie­be und ‑viel­falt in dei­nem Kopf und in den Medi­en.“ zei­gen Caro­li­ne Hopp und Caro­li­ne Gugu Bil­der von ech­ten Kör­pern und tei­len die­se mit den Geschich­ten der Men­schen. Damit soll ein Zei­chen gesetzt wer­den, um in der Gesell­schaft und in den Medi­en wie­der für mehr Rea­li­tät und (Ver­ant­wor­tungs-) Bewusst­sein zu kämp­fen. Ziel des Pro­jekts ist es, Medi­en und Gesell­schaft für rea­le, unter­schied­li­che Kör­per zu sen­si­bi­li­sie­ren. Ins­be­son­de­re in TV und Wer­bung sind retu­schier­te Bil­der mit ver­meint­lich per­fek­ten Men­schen nicht mehr weg­zu­den­ken. Durch Koope­ra­tio­nen mit öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen, Unter­neh­men und Medi­en soll das Bewusst­sein geschaf­fen wer­den, dass jeder Kör­per genug ist – so wie er ist. Body­po­si­ti­vi­ty und Diver­si­ty sind hier die Schlagwörter.

Die Models des Pro­jekts haben mit ihrem Kör­per Frie­den geschlos­sen oder sind gera­de dabei. Men­schen und Kör­per sind unter­schied­lich und auf ihre eige­ne Wei­se authen­tisch. Ins­be­son­de­re sind sie eines: genug. Die ent­stan­de­nen Foto­gra­fien zei­gen Kör­per unab­hän­gig von Grö­ße, Gewicht, Alter, Sexua­li­tät und Geschlecht, Haut­far­be, Her­kunft, kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen, der Haut- oder auch Haar­be­schaf­fen­heit. Jede Per­son, jeder Kör­per, kann hier mit­ma­chen (#all­bo­dies­wel­co­me).