Lesung mit Hel­mut Vorn­dran: Obsidiangold

Mitt­woch, 05.10.2022

19.30 Uhr (Ein­lass: 19.00 Uhr)

Stadt­bü­che­rei Forch­heim, Spi­tal­str. 3, 91301 Forchheim

Ein­tritt: 10 € (8 € für Schüler*innen/Studierende) über Reser­vix und an der Abendkasse

Am Mitt­woch, den 05.10.2022 um 19.30 Uhr ist der Kult­au­tor, Herz­blut­fran­ke und Sati­ri­ker Hel­mut Vorn­dran zu Gast in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim. Er liest aus sei­nem neu­sten Fran­ken-Kri­mi „Obsi­dian­gold“, der im Juli 2022 erschie­nen ist. Auch im zwölf­ten Fall sei­nes Bam­ber­ger Ermitt­ler­teams gehen Hel­mut Vorn­dran die guten Ideen nicht aus. Denn so bis­sig und poin­tiert wie in „Obsi­dian­gold“ muss ein Kri­mi­au­tor erst ein­mal eine Hand­lung auf Papier brin­gen, die den Wahn­sinn vor der hei­mat­li­chen Haus­tür und im glo­ba­len Dorf der Mensch­heit glei­cher­ma­ßen ein­fängt. Im unter­frän­ki­schen Ebern erwacht eine Frau aus dem Koma und ver­schwin­det spur­los. Die Poli­zei ist rat­los: Die Frau hat kei­ne Ange­hö­ri­gen, kei­ne Papie­re, es gibt kei­nen Hin­weis auf ihre Iden­ti­tät. Dann wird im Ober­frän­ki­schen in einem aus­ge­brann­ten Mäh­dre­scher ein Toter gefun­den. Auch er ist nicht zu iden­ti­fi­zie­ren. Die Kom­mis­sa­re Lager­feld und Hader­lein samt Ermitt­ler­schwein Rie­men­schnei­der und Sohn fol­gen der Spur einer geheim­nis­vol­len Orga­ni­sa­ti­on, deren Wur­zeln bis nach Afgha­ni­stan rei­chen. Mit Vorn­drans frän­kisch-bis­si­gem Humor geht es gegen Haß­fur­ter Auto­fah­rer, Quer­den­ker, Impf­geg­ner, Rechts­ra­di­ka­le und Putin-Ver­ste­her glei­cher­ma­ßen. Dabei ist »Obsi­dian­gold« das Buch der Stun­de und der Beweis, dass man den Wahn­sinn der Welt mit einem höh­ni­schen Lachen oft­mals am besten ent­larvt. Hel­mut Vorn­dran, gebo­ren 1961 in Bad Neustadt/​Saale, lebt meh­re­re Leben: als Kaba­ret­tist, Unter­neh­mer und Buch­au­tor. Als über­zeug­ter Fran­ke hat er sei­nen Lebens­mit­tel­punkt im ober­frän­ki­schen Bam­ber­ger Land und arbei­tet als frei­er Autor unter ande­rem für Anten­ne Bay­ern und das Baye­ri­sche Fernsehen.

