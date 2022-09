In der Zeit von Diens­tag, 27.09.2022, bis Diens­tag, 25.10.2022, wird in Pretz­feld die St 2760 zwi­schen der B 470 und dem Orts­ein­gang Pretz­feld gesperrt. Die Hal­te­stel­le Schloss­berg kann daher nicht ange­fah­ren wer­den. Auf den Lini­en 234 und 235 dient die Hal­te­stel­le Kir­che als Ersatz­hal­te­stel­le. Bei der Linie 221 wer­den die Fahr­gä­ste ersatz­wei­se auf die Hal­te­stel­len Am Back­ofen oder Kir­che verwiesen.

Alle Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Aus­hän­ge an den Hal­te­stel­len zu beachten.