Wiesn´tharer Bam­schub­ser Ker­wa läuft noch bis Diens­tag, 27. Sep­tem­ber 2022

Noch bis Diens­tag, 27. Sep­tem­ber 2022 fin­det die Wiesn´tharer Bam­schub­ser Ker­wa in Wie­sent­hau statt. Fol­gen­de Pro­gramm­punk­te ste­hen in den kom­men­den Tagen an:

Sams­tag, 24. Sep­tem­ber 2022

• 9 Uhr: Tref­fen zum Bam holen

• 16 Uhr: Bam Rei Spiel´n und Auf­stel­len mit den Reg­nitz Musikanten

Sonn­tag, 25. Sep­tem­ber 2022

• 10 Uhr: Fest­got­tes­dienst zur Kirch­weih in der Pfarr­kir­che, anschlie­ßend Frühschoppen

Mon­tag, 26. Sep­tem­ber 2022

• 17.45 Uhr: Tref­fen zum Mad­la zam spiel´n (am Feuerwehrhaus)

• 18.30 Uhr: Bet­zen­austan­zen in frän­ki­scher Tracht mit der Blas­ka­pel­le Wiesenthau/​Schlaifhausen

Ger­ne dür­fen Kin­der am Mon­tag, 26. Sep­tem­ber 2022 beim zam spiel´n austan­zen mitlaufen.

Diens­tag, 27. Sep­tem­ber 2022

• 18 Uhr: Ker­wa eigrom

Wei­te­re Infos unter www​.bam​schub​ser​.de