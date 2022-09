Keller Fetztival 2022 in Bamberg

KEL­LER FETZ­TI­VAL 2022 am 24. Sep­tem­ber 2022 auf dem Wil­de Rose Kel­ler in Bamberg

In die­sem Spät­som­mer star­tet das Kel­ler Fetz­ti­val in eine neue Run­de: Der Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg, der Wil­de Rose Kel­ler und die Bam­ber­ger Band Kel­ler­kom­man­do wer­den ihre Zusam­men­ar­beit auch im Jahr 2022 fort­füh­ren und gemein­sam das 3. Kel­ler Fetz­ti­val ver­an­stal­ten. Die Idee dahin­ter stammt direkt von Kel­ler­kom­man­do und wur­de erst­mals 2020 als nied­rig­schwel­li­ges Kul­tur­ange­bot wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie erfolg­reich umge­setzt. Der Wil­de Rose Kel­ler in Bam­berg wird wie­der zur Festi­val Loca­ti­on und bie­tet, nach­dem der zunächst geplan­te Ter­min lei­der wegen der Erkran­kung eini­ger Künst­ler ver­scho­ben wer­den muss­te, nun am 24. Sep­tem­ber 2022 fol­gen­den Künst­lern eine Büh­ne: Se Hazel­nuts, Mahrs­männ­la & Kellerkommando

Kar­ten gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter der Hot­line 0951–23837, oder unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de. Ver­an­stal­ter: Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg GmbH