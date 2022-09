Wer wird Bad Staf­fel­steins neue Ther­men­kö­ni­gin? Das ist im Moment das best­ge­hü­te­te Geheim­nis in der Adam Rie­se-Stadt. Gelüf­tet wird es erst am 23. Sep­tem­ber, wenn die Nach­fol­ge­rin von Michel­le I. bei der fei­er­li­chen Inthro­ni­sie­rungs­ze­re­mo­nie in der Ober­main Ther­me (ab 17 Uhr) Kro­ne und Zep­ter erhält und sich ihrem Volk vorstellt.

Die Gäste erwar­tet in der Ther­me, die aus die­sem beson­de­ren Anlass bis 1 Uhr früh geöff­net bleibt, ein wahr­haft „könig­li­cher“ Abend mit jeder Men­ge Über­ra­schun­gen. Mit vier Jah­ren Amts­zeit war Michel­le I. die am läng­sten regie­ren­de Ther­men­kö­ni­gin aller Zei­ten und wird natür­lich mit allen Ehren ver­ab­schie­det. Nun ist es Zeit für eine neue Regen­tin, die für die kom­men­den zwei Jah­re die Stadt Bad Staf­fel­stein und die Ober­main Ther­me bei offi­zi­el­len Anläs­sen mit Wür­de und Anmut ver­tre­ten wird. Der gro­ße Tag der Inthro­ni­sie­rung wird für ihre Unter­ta­nen ein wun­der­ba­res, glanz­vol­les Fest. Den gan­zen Abend wer­den die stimm­ge­wal­ti­gen Musi­ke­rin­nen von „The Won­derfroll­eins“ das erlauch­te Publi­kum live mit Hits der fünf­zi­ger und frü­hen Sech­zi­ger Jah­re mit­rei­ßen, da wird gewippt, getanzt und geschun­kelt, was das Zeug hält. Mit gewohn­tem Charme und Witz führt Radio EINS-Mode­ra­to­rin Uli Noll auch dies­mal durch das Fest­pro­gramm und hat eini­ge ech­te High­lights zu ver­kün­den. Unter ande­rem gibt es ein Wie­der­se­hen mit der Künst­ler­grup­pe „Feu­er und Bewe­gung“, die mit einer furio­sen Feu­er- und Break­dance-Show begei­stern. Auch Fit­ness mit „Aqua Dia­mants“ zu Live­mu­sik von den „Won­derfroll­eins“ wird ange­bo­ten, und nicht zuletzt wird auch der Auf­tritt des „Ober­main Ther­me Dance Teams“ mit vor­freu­di­ger Span­nung erwartet.

Zwei­mal hat man an die­sem Abend auch die Gele­gen­heit, in der Pfle­ge­Oa­se das eige­ne Gesicht mit der Mas­ke „Schön wie eine Köni­gin“ zu ver­wöh­nen. Man will ja schließ­lich dem Anlass ent­spre­chend aus­se­hen! Damit das gro­ße Ereig­nis auch in kuli­na­ri­scher Hin­sicht fest­lich began­gen wer­den kann, hat sich auch die Meer­Bar im „König­reich Ther­me“ vor­be­rei­tet und ser­viert lecke­re Spe­cials und den sprit­zi­gen Akti­ons-Cock­tail „Ther­men­kö­ni­gin“. Zum abso­lu­ten Höhe­punkt des Abends kommt es ab etwa 21.15 Uhr, wenn nach der Ver­ab­schie­dung von Michel­le I. die neue Ther­men­kö­ni­gin fei­er­lich inthro­ni­siert wird. Sie wird auf einer Sänf­te auf dem roten Tep­pich her­ein­ge­tra­gen, und dann end­lich, wenn ihre Iden­ti­tät fest­steht, darf das Volk sie hoch­le­ben las­sen. Bad Staf­fel­stein hat end­lich eine neue Köni­gin! Das ist ein Fest­tag für die gan­ze Stadt und wird an die­sem Abend noch lan­ge und aus­gie­big gefeiert.