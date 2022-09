Die erfolg­rei­che Frei­bad-Sai­son 2022 wird mit unse­rem tra­di­tio­nel­len Hun­de­schwim­men abgerundet.

Tei­le des Ein­tritts wer­den gespendet

Am Sams­tag, 17.09.2022, kön­nen alle Vier­bei­ner von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr einen Sprung in unser Becken wagen und mit ihren Art­ge­nos­sen gemein­sam plan­schen. Die Besit­zer kön­nen sich wäh­rend­des­sen über eine kosten­lo­se Ver­tei­lung von Lecker­lis der Fir­ma Vita­kraft freu­en und ihre Lieb­lin­ge im Anschluss damit belohnen.

Der Ein­tritt liegt bei 5,00 EUR pro Hund – 50% der Ein­nah­men wer­den wir an eine hie­si­ge Orga­ni­sa­ti­on spen­den. Außer­dem wird es tol­le Akti­ons­stän­de von unse­ren Part­nern geben.

Bera­tun­gen und Infor­ma­tio­nen an diver­sen Aktionsständen

Frau Chri­sti­ne Rödl berät über das The­ma „Maul-Hygie­ne“ und wirbt für wei­ße Bei­ßer, durch eine Zahn­rei­ni­gung mit einer

Ultra­schall-Zahn­bür­ste. Frau Andrea Trö­ger, Besit­ze­rin des Hun­de­sa­lons in Ober­kotzau, infor­miert über Ihre Pra­xis und bie­tet einen kosten­lo­sen Pfo­ten­schnitt an.

Das Tier­heim Hof Erla­lo­he wird sich auch mit einem Stand betei­li­gen, eben­so der Markt Land­fu­xx Hoff­mann GmbH & Co KG aus Schwar­zen­bach an der Saa­le, wel­cher mit einem Ver­kaufs­stand auf sei­ne Tier­pro­duk­te auf­merk­sam macht.

Bit­te beachten

Bit­te beach­ten Sie, dass aus­schließ­lich ver­si­cher­te und ange­mel­de­te Hun­de (Nach­weis­pflicht durch Hun­de­mar­ke und Impf­aus­weis) Ein­tritt erhal­ten. Men­schen dür­fen an die­sem Tag nicht ins Wasser.

Im Anschluss wird das Frei­bad für den anste­hen­den Win­ter vor­be­rei­tet. Bevor die Frei­bad-Sai­son 2023 star­tet, wird das Was­ser abge­las­sen und grund­le­gend gereinigt.