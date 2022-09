Pünkt­lich zum 1. Sep­tem­ber konn­te die Dia­ko­nie Hoch­fran­ken ihre neue Kin­der­ta­ges­stät­te in der Rehau­er Goe­the­stra­ße in Betrieb neh­men. Inter­es­sier­te kön­nen sich die Räum­lich­kei­ten am 8. Okto­ber ansehen.

Es gibt noch viel zu tun auf dem Gelän­de der neu­en Kin­der­ta­ges­stät­te. Das Grund­stück in der Goe­the­stra­ße, auf dem die Stif­tung Mari­en­berg ein moder­nes Gebäu­de mit Kin­der­gar­ten und Kin­der­krip­pe errich­tet hat, sieht auf den ersten Blick noch ein wenig nach Bau­stel­le aus. „Der Außen­be­reich ist für die Klei­nen aktu­ell noch gesperrt, da die Arbei­ten rund um Begrü­nung und die Spiel­ge­rä­te noch nicht abge­schlos­sen sind. Innen läuft der Betrieb aber bereits wie geplant“, sagt Ein­rich­tungs­lei­tung Lau­ra Wol­frum von der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken. Wol­frum und ihr neun­köp­fi­ges Team haben die Gele­gen­heit, die Kin­der­ta­ges­stät­te von Grund auf mit­zu­ge­stal­ten und haben auch an den Plä­nen für den Außen­be­reich mit­ge­wirkt. „Genau wie innen wird auch der Gar­ten ein Para­dies für Kin­der, aber bis zur Fer­tig­stel­lung wer­den wir noch ein wenig impro­vi­sie­ren.“, sagt die 26-jäh­ri­ge Fach­wir­tin für Kita- und Hort­ma­nage­ment vol­ler Vor­freu­de. Der Bag­ger wird dann unter ande­rem einer Fahr­strecke für Kin­der­fahr­zeu­ge sowie einem Bar­fuß­pfad und einer Klet­ter­land­schaft wei­chen. Für die klei­ne­ren Krip­pe­kin­der wird es einen sepa­ra­ten Bereich mit eige­nen Schau­keln und alters­ge­rech­tem Klet­ter­be­reich im Gar­ten geben.

Am 8. Okto­ber zwi­schen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr wird die neue Kin­der­ta­ges­stät­te ihre Türen für alle Inter­es­sier­ten öff­nen. Wer am päd­ago­gi­schen Kon­zept und der moder­nen Archi­tek­tur inter­es­siert ist, ist herz­lich ein­ge­la­den, in der Goe­the­stra­ße 17 in 95111 Rehau vor­bei­zu­kom­men. Lau­ra Wol­frum und ihr Team ste­hen dann allen Besu­chern zur Ver­fü­gung und stel­len die Ein­rich­tung vor. Für Kaf­fee und Kuchen ist gesorgt.