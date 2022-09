Leicht­ath­le­tik: Der deut­sche Mei­ster gibt Tipps

Schnup­per­trai­ning der Kulm­bach-Stadt­steinacher Wer­fer mit dem deut­schen Mei­ster im Ham­mer­wer­fen Mer­lin Hummel

Natür­li­chen Bewe­gungs­drang aus­le­ben, dis­zi­pli­niert an Zie­len arbei­ten, sozia­le Kon­tak­te für eine psy­cho­so­zia­le Rei­fung sind nur eini­ge Prä­mis­sen, die sich Jugend-Psy­cho­lo­gen und Päd­ago­gen für die Ent­wick­lung von Her­an­wach­sen­den wün­schen. Dass Sport ein gutes Mit­tel ist um Jugend­li­che in vie­len Belan­gen zu för­dern, ist unum­strit­ten. Doch wie schaut es heu­te in der Regel aus ? Coro­na hat den Sport­be­trieb gebremst und der Schul­sport lässt land­auf, land­ab zu wün­schen übrig.

Mar­tin Ständ­ner, Stütz­punkt­trai­ner für Wer­fer im baye­ri­schen Leicht­ath­le­tik-Ver­band kann ein Lied davon sin­gen. Mög­lich­kei­ten für Kids ihr Talent zu erken­nen wie Bun­des-Jugend­spie­le oder Wett­be­wer­be wie Jugend trai­niert für Olym­pia wer­den immer rarer. Der Sport ist lei­der immer das erste was aus­fällt, wie sol­len Schü­ler so einen Bezug zu orga­ni­sier­ter Bewe­gung bekom­men, fragt sich Ständ­ner und vie­le sei­ner Kollegen.

Der Kulm­bach-Stadt­steinacher Wurf-Stütz­punkt des baye­ri­schen Leich­ath­le­tik-Ver­ban­des bie­tet jun­gen Talen­ten schon seit Jahr­zehn­ten einen sport­li­chen Anlauf­punkt. Dut­zen­de baye­ri­sche und deut­sche Mei­ster bis zu inter­na­tio­na­len Star­tern sind in der Trai­nings­grup­pe her­an­ge­wach­sen. Im Augen­blick ist ins­be­son­ders Mer­lin Hum­mel in aller Mun­de, der im letz­ten Jahr welt­be­ster Ham­mer­wer­fer der U20-Klas­se war und sich in die­ser Sai­son im Ber­li­ner Olym­pia-Sta­di­on auch schon den Män­ner-Titel sei­ner Dis­zi­plin schnapp­te. Mer­lin Hum­mel stand vor neun Jah­ren als Elf­jäh­ri­ger bei einer Feri­en-Schnup­per­ak­ti­on erst­mals auf dem Wurf­ge­län­de in Stadt­stein­ach und fand Spaß am viel­sei­ti­gen Trai­ning der Werfer.

Genau so einen Schnup­per-Nach­mit­tag bie­tet die Kulm­bach-Stadt­steinacher Trai­nings­grup­pe nun am Sams­tag, 10. Sep­tem­ber 2022, um 14 Uhr auf dem Wurf­platz am Rad­weg in Stadt­stein­ach wie­der an. Ange­spro­chen sind in erster Linie sport­be­gei­ster­te Mäd­chen und Jungs zwi­schen 10 und 14 Jahren.

Mit kind­ge­rech­ten Dis­ken, Spee­ren oder Häm­mern dür­fen sich die Kids mit den Geheim­nis­sen inter­es­san­ter Tech­ni­ken ver­traut machen und sich in all­ge­mei­nen Schnel­lig­keits- und Geschick­lich­keits-Tests versuchen.

Jeder Teilnehmer/​in bekommt einen klei­nen Erin­ne­rungs­preis, für Geträn­ke ist gesorgt und selbst­ver­ständ­lich gibt’s vom deut­schen Mei­ster Mer­lin Hum­mel Tipps und Autogramme.

Aus­kunft und Anmel­dung bei Mar­tin Ständ­ner, Tel. 01719361737. Wei­te­re Infos über www​.uac​-kulm​bach​.de.