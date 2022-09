Die erfolg­rei­che Kirch­weih und der sor­gen­vol­le Blick auf die Faschingssaison

Nach dem Erhalt des Orga­ni­sa­ti­ons­auf­tra­ges für die St. Kili­an-Kirch­weih im Jahr 2020, konn­te nach zwei Pan­de­mie­jah­ren Mit­te August 2022 die Ver­an­stal­tung in vol­ler Grö­ße auf­ge­zo­gen wer­den. Mit zwei Musik­erbüh­nen, Bewir­tungs­flä­chen der Gastro­no­men, den Schau­stel­lern und vie­len Rah­men­ver­an­stal­tun­gen, wie z.B. den Fest­um­zug oder das Enten­ren­nen, wur­de auf dem frisch sanier­ten Markt­platz aus­ge­las­sen gefei­ert. Vor den Aus­fäl­len durch Coro­na zog die gro­ße Kirch­weih in Hall­stadt bereits mehr­fach um. Nach dem St. Kili­an-Platz dien­te über­gang­wei­se der Markt­platz mit Jugend­heim­gar­ten und zuletzt der Schul­sport­platz als Aus­tra­gungs­ort. „Die Kirch­weih gehört auf den Markt­platz in Kir­chen­nä­he“, so der Vor­sit­zen­de Manu­el Reit­ber­ger und unter­nahm mit sei­nen Mit­glie­dern alles, dies umzu­set­zen. Nun blickt der Ver­ein jedoch mit vie­len Sor­gen auf die Faschingssaison.

„Wird das neue Infek­ti­ons­schutz­ge­setz in der aktu­el­len Fas­sung ver­ab­schie­det, wäre die Pla­nung von Indoor-Ver­an­stal­tun­gen schier gefähr­lich für den Ver­ein“, ergänzt Reit­ber­ger mit Blick auf den Win­ter. Kurz­fri­sti­ge Maß­nah­men wie Besu­cher­gren­zen oder Mas­ken­pflicht wür­den für gro­ßen Unmut bei den Gästen sor­gen und zeit­gleich ein finan­zi­el­les Fias­ko für den 10-jäh­ri­gen Ver­ein bedeu­ten. “Gera­de mit Blick auf das Okto­ber­fest oder in unse­re Nach­bar­län­der, sei das zudem schlecht ver­mit­tel­bar“, begrün­det der zwei­te Vor­sit­zen­de And­re Gun­re­ben die Pla­nungs­un­si­cher­heit. So leg­te sich der Ver­ein bereits jetzt fest, die Ver­an­stal­tun­gen im Innen­be­reich für die Sai­son 2022/23 aus­zu­set­zen, soll­te das IfSG in der aktu­el­len Fas­sung ver­ab­schie­det wer­den. In die­sem Fall liegt der Fokus allei­nig auf dem Hall­stadter Gau­di­wurm am Rosenmontag.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu den Pla­nun­gen und Ver­an­stal­tun­gen wer­den auf der Ver­eins­home­page unter www​.faschings​ver​ein​-hall​stadt​.de regel­mä­ßig veröffentlicht.