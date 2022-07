Spek­ta­ku­lä­re Ein­drücke am Him­mel und zu Fuße der Veste Heldburg

Vom 10. bis 14. August 2022 lockt das Zusam­men­spiel aus 25. Thü­rin­ger Mont­gol­fia­de, dem ersten Wan­de­re­vent der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig und ein Stadt­fest Besu­cher aus nah und fern nach Held­burg. Das ein­zig­ar­ti­ge Erleb­nis­wo­chen­en­de wird vom Bal­lons­port­club Thü­rin­gen, der Stadt Held­burg und dem Tou­ris­mus­ver­ein Coburg.Rennsteig gemein­sam präsentiert.

Die 25. Thü­rin­ger Montgolfiade

Vom 10. bis 14. August 2022 fin­det in Held­burg die 25. Thü­rin­ger Mont­gol­fia­de statt – eine der attrak­tiv­sten Bal­lon­ver­an­stal­tun­gen deutsch­land­weit. Seit 1994 ver­an­stal­tet der Bal­lons­port­club Thü­rin­gen e.V. aus Schleu­sin­gen damit die größ­te Luft­sport­ver­an­stal­tung des Frei­staa­tes Thü­rin­gen im Heiß­luft­bal­lon­fah­ren. 2022 freut man sich zudem, ein Jubi­lä­um fei­ern zu kön­nen: Unter der Lei­tung des Vor­stan­des Swen Gaud­litz und Sus­an Prau­se fin­det die Mont­gol­fia­de bereits zum 25. Mal statt.

Zum Jubi­lä­um gibt es auch ein neu­es High­light: „Erst­mals in Thü­rin­gen wird im Rah­men der Mont­gol­fia­de eine offe­ne Deut­sche Mei­ster­schaft im Heiß­luft­bal­lon­fah­ren aus­ge­tra­gen, an der bis zu 40 Pilo­ten aus ganz Deutsch­land, aber auch bis zu 10 aus­län­di­sche Pilo­ten teil­neh­men wer­den“, freut sich Vor­stand Swen Gaud­litz. Den Auf­trag zur Aus­rich­tung die­ser bedeu­tend­sten Bal­lons­port­ver­an­stal­tung Deutsch­lands erhielt der Bal­lons­port­club Thü­rin­gen e.V. vom Deut­schen Aero­club e. V. Bun­des­kom­mis­si­on Bal­lon. Bei min­de­stens fünf Wer­tungs­fahr­ten wer­den die Pilo­ten bei ver­schie­de­nen Auf­ga­ben der Wett­be­werbs­lei­tung ihr fah­re­ri­sches Kön­nen unter Beweis stellen.

„Neben den Heiß­luft­bal­lo­nen kön­nen unse­re Besu­cher aber auch vie­le Facet­ten des Modell­flug­sports ken­nen­ler­nen“, blickt Gaud­litz vor­aus: Erst­mals sind Modell­flug­sport­ler aus ganz Thü­rin­gen mit ihren Flug­zeu­gen, Hub­schrau­bern und ande­ren Flug­ge­rä­ten mit dabei.

Das erste Wan­de­re­vent der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig

Wenn die Heiß­luft­bal­lo­ne den Held­bur­ger Him­mel am 13. August 2022 rund um die Veste Held­burg bunt betup­fen, haben Wan­der­be­gei­ster­te beim ersten Wan­de­re­vent des Tou­ris­mus­ver­eins Coburg.Rennsteig die Gele­gen­heit, die­se beein­drucken­de Kulis­se bei einer gemein­sa­men Wan­de­rung zu genie­ßen. „Das The­ma Wan­dern ist durch die Coro­na­kri­se für unse­re Tou­ris­mus­re­gi­on noch wich­ti­ger gewor­den“, erläu­tert Björn Cukrow­ski, Stell­ver­tre­ten­der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK zu Coburg und Stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Regio­na­len Tou­ris­mus­aus­schus­ses der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig. „Gemein­sam haben wir als Tou­ris­mus­aus­schuss daher beschlos­sen, mit dem Wan­de­re­vent ein neu­es Ange­bot für Gäste und Ein­hei­mi­sche zu instal­lie­ren, um unse­ren bestehen­den Mar­ke­ting-Mix sinn­voll zu ergän­zen“, so Cukrow­ski weiter.

Um den Wan­der­be­gei­ster­ten nicht nur eine Wan­de­rung, son­dern auch ein attrak­ti­ves Rah­men­pro­gramm zu bie­ten, haben sich die Tou­ri­sti­ker dazu ent­schie­den, das neue Out­doo­re­vent mit einem beson­de­ren High­light zu ver­knüp­fen. „Wir freu­en uns rie­sig, gemein­sam mit der Thü­rin­ger Mont­gol­fia­de ein ganz beson­de­res Erleb­nis­wo­chen­en­de anbie­ten zu kön­nen“, so der Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de. Zu den High­lights der Wan­de­rung zäh­len zudem die Veste Held­burg, der fas­zi­nie­ren­de Natur­raum des Grü­nen Ban­des und regio­nal­ty­pi­sche Genuss­mo­men­te: „Blei­ben­de Ein­drücke sind garan­tiert!“, ist sich Cukrow­ski sicher und ver­spricht: „Wenn der Auf­takt gut gelingt, wer­den wir jedes Jahr ein Wan­de­re­vent anbie­ten und dabei durch die Regi­on Coburg.Rennsteig „tou­ren““.

„Schon nach der ersten Pro­be­wan­de­rung stand für uns fest: Die von der Held­bur­ger Wan­der­füh­re­rin Caro­li­ne Rose aus­ge­ar­bei­te­ten Tou­ren sind per­fekt“, so der Geschäfts­füh­rer des Tou­ris­mus­ver­eins, Dr. Jörg Stein­hardt. Ange­bo­ten wer­den zwei Tou­ren mit 10 bzw. 14 km, gemein­sa­mer Start- und Ziel­punkt ist der Fest­platz in Held­burg. Betreut wird die Wan­der­grup­pe von erfah­re­nen Wan­der­gui­des. „Auf den Tou­ren möch­ten wir auch die Geschich­te der Regi­on erzäh­len“, so der Geschäfts­füh­rer. So erfährt man bei­spiels­wei­se auf der län­ge­ren Tour, was die deut­sche Tei­lung für Men­schen in der Regi­on bedeu­tet hat. Gespickt sein wer­den die Tou­ren zudem mit einem Besuch der Veste Held­burg, wo seit 2016 das Deut­sche Bur­gen­mu­se­um behei­ma­tet ist, und vie­len wei­te­ren Über­ra­schun­gen. „Für die sport­lich attrak­ti­ven Run­den emp­feh­len wir festes Schuh­werk und eine gute Grund­kon­di­ti­on – auch wenn wir die zu absol­vie­ren­den Höhen­me­ter jeweils mit einer Erfri­schung beloh­nen“, blickt Dr. Stein­hardt voraus.

Eine Anmel­dung für das Wan­de­re­vent ist dabei unbe­dingt erfor­der­lich: Die Start­ge­bühr beträgt 12 Euro pro Per­son – neun Euro bei Buchung bis 10. Juli 2022. Kin­der wan­dern kosten­los mit, soll­ten aber unbe­dingt ange­mel­det werden.

„Wer sich zum Wan­de­re­vent anmel­det, hat zudem die Chan­ce, selbst zum Heiß­luft­bal­lon-Pilo­ten zu wer­den“, freut sich der Geschäfts­füh­rer: Gemein­sam mit dem Bal­lons­port­club Thü­rin­gen ver­lost der Tou­ris­mus­ver­ein unter allen Anmel­dun­gen eine Fahrt für zwei Per­so­nen in einem der Bal­lo­ne, die im Rah­men der Mont­gol­fia­de statt­fin­den wird.

Das Stadt­fest in Held­burg zum 25. Jubi­lä­um der Montgolfiade

Um das 25. Jubi­lä­um der Mont­gol­fia­de in der Stadt ent­spre­chend zu wür­di­gen, ver­an­stal­tet die Stadt Held­burg ein gro­ßes Stadt­fest, an dem unter­schied­lich­ste Fahr­ge­schäf­te für Spaß und Kurz­weil sor­gen wer­den. Als beson­de­re Attrak­ti­on wird es einen Bal­lon am Kran geben, von dem Besu­cher einen 360°-Panoramablick über das Fest­ge­län­de und die umlie­gen­de Land­schaft genie­ßen können.

Dar­über hin­aus lädt am Sams­tag, dem 13. August 2022 ein Mont­gol­fia­de­markt mit über 40 Floh­markt- und Ver­kaufs­stän­den zum Bum­meln und Ein­kau­fen ein. „Unser abso­lu­tes High­light ist und bleibt aber natür­lich das über­re­gio­nal bekann­te und all­seits belieb­te Bal­lon­glü­hen vor bester Burg­ku­lis­se am Sams­tag­abend ab 21:45 Uhr“, blickt Bür­ger­mei­ster Chri­sto­pher Other voraus.

„Wir alle freu­en uns sehr auf erleb­nis­rei­che Tage“, sind sich alle Orga­ni­sa­to­ren einig. Die Tou­ri­sti­ker Björn Cukrow­ski und Dr. Jörg Stein­hardt bedan­ken sich dabei vor allem bei den Gast­ge­bern, dem Bal­lons­port­club und der Stadt Held­burg, für die Ein­la­dung an die Tou­ris­mus­re­gi­on, das erste Wan­de­re­vent im Rodach­tal zu veranstalten.

25. Thü­rin­ger Mont­gol­fia­de 10. bis 14. August 2022

· Deut­sche Mei­ster­schaft im Heißluftballonfahren

· Offe­ne Deut­sche Meisterschaft

· Held­bur­ger Stadt­fest als Rahmenprogramm

· Kosten­frei­er Eintritt

Wan­de­re­vent Coburg.Rennsteig 13. August 2022

· Ent­decker­tour (14 km) und Genie­ßer­tour (10 km)

· Anmel­dung erforderlich

· Start­ge­bühr 12,00 Euro pro Per­son (9,00 Euro bei Anmel­dung bis 10. Juli 2022)

· Chan­ce auf den Gewinn einer Heißluftballonfahrt

Über den Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V.

Der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V. (Grün­dung Juli 2015) ist eine län­der­über­grei­fen­de Koope­ra­ti­on, die sich aus Ver­eins­mit­glie­dern aus den Land­krei­sen Coburg (Bay­ern) und Son­ne­berg (Thü­rin­gen), der Stadt Coburg (Bay­ern) sowie Kom­mu­nen aus dem Land­kreis Hild­burg­hau­sen (Thü­rin­gen) zusam­men­setzt. Die Tou­ris­mus­re­gi­on schlägt somit eine Brücke zwi­schen Nord-Bay­ern und Süd-Thü­rin­gen. Gemein­sam soll der Tou­ris­mus durch eine enge Ver­zah­nung der ein­zel­nen Ange­bo­te aller Mit­glie­der geför­dert und aus­ge­baut werden.

Gele­gen zwi­schen Deutsch­lands belieb­tem Höhen­wan­der­weg, dem Renn­steig, und der ehe­ma­li­gen Resi­denz­stadt Coburg, bie­tet die Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig neben wun­der­schö­ner Natur vor allem auch kul­tu­rel­le High­lights. Die viel­fäl­ti­gen tou­ri­sti­schen Ange­bo­te erstrecken sich von Aktiv-Natur über Kul­tur und Geschich­te bis hin zu Gesund­heit und Well­ness. Zu den Beson­der­hei­ten der Regi­on zäh­len vor allem die jahr­hun­der­te­al­ten Tra­di­tio­nen im Spiel­zeug- und Glashandwerk.