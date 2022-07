Vier Moti­ve aus über 170 Ein­sen­dun­gen konn­ten im Mal­wett­be­werb überzeugen

ERLAN­GEN. Bei der dies­jäh­ri­gen Sie­ger­eh­rung des Mal­wett­be­werbs zum Land­kreis-Feri­en­pass hat die Jury sich ent­schie­den, den drit­ten Platz

zwei­mal zu ver­ge­ben. Der Gewin­ner und die Zweit- und Dritt­platz­ier­ten machen mit ihren Moti­ven Lust auf abwechs­lungs­rei­che Freizeitgestaltung

in den Sommerferien.

INSPI­RA­TI­ON FÜR DIE FERIEN

Nuri Boigs (10 Jah­re) aus Ecken­tal über­zeug­te die Jury mit sei­nem Motiv „In den Som­mer­fe­ri­en um die Welt“. Ein pira­ten­ar­ti­ges Boot mit

Glo­bus-Flag­ge bie­tet Inspi­ra­ti­on für span­nen­de Akti­vi­tä­ten an Land und Was­ser bei strah­len­dem Son­nen­schein. Sein Bild prangt nun auf dem Titel des Ferien(S)passes 2022 und lädt zum Blät­tern ein. Bereits zum drit­ten Mal hat der Schü­ler beim Mal­wett­be­werb mit­ge­macht, letz­tes Jahr

beleg­te er den drit­ten Platz. Von Land­rat Alex­an­der Tritt­hart hat der Erst­platz­ier­te jetzt bei der Preis­ver­lei­hung im Erlan­ger Landratsamt

einen Buch­gut­schein über 50 Euro und einen Feri­en­pass bekom­men. Über den zwei­ten Platz durf­te sich Lilia Wol­kow (10 Jah­re) aus Heß­dorf für

ihr far­ben­fro­hes Som­mer­mo­tiv freu­en. Der drit­te Platz ging an Tia­ra Grei­ßel (13 Jah­re) aus Eschen­au für ihre fan­ta­sie­vol­le Sommerrodelbahn

und Loren Der­rer (10 Jah­re) aus Vesten­bergs­greuth für bun­te Feri­en­pass-High­lights. Für ihre Bil­der erhiel­ten die drei Bücher­gut­schei­ne in Höhe von 40 und 30 Euro sowie je einen Ferienpass.

Aus über 170 ein­ge­sen­de­ten Moti­ven wähl­te die Jury der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit die Bil­der der vier Jugend­li­chen als die Schön­sten aus.

Die Jury bewer­tet nur das Bild ohne Infor­ma­tio­nen über Alter oder Her­kunft des Jugend­li­chen zu ken­nen. Ein wich­ti­ges Kri­te­ri­um ist auch,

ob sich das Bild gra­fisch gut umset­zen und drucken lässt.

FERI­EN­PASS AB JULI GÜLTIG

Nach­dem der Feri­en­pass in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren auf­grund der Pan­de­mie in redu­zier­ter Form erschie­nen ist, nähert er sich in diesem

Jahr wie­der der nor­ma­len Ver­si­on an: Land­rat Alex­an­der Tritt­hart hofft, dass die kom­mu­na­le Jugend­ar­beit das Pro­gramm gera­de im aktuellen

Jubi­lä­ums­jahr des Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wie geplant durch­füh­ren kann. Er wünscht allen Kin­dern und Jugend­li­chen viel Spaß

mit dem Feri­en­pass. Der Feri­en­pass ist seit 1982 ein treu­er Beglei­ter für span­nen­de und abwechs­lungs­rei­che Som­mer­fe­ri­en. Er bie­tet eine

Viel­zahl an Tages­an­ge­bo­ten wie Töp­fer­kur­se oder Tages­fahr­ten wie in den Dino­park ins Alt­mühl­tal sowie kosten­lo­se und ermä­ßig­te Eintritte.

Wer will, kann den Feri­en­pass direkt über die Home­page des Kreis­ju­gend­rings unter www​.kjr​-erh​.de/​J​a​h​r​e​s​p​r​o​g​r​amm bestel­len oder

ab Juli auch bei eini­gen Gemein­de­ver­wal­tun­gen des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt erwer­ben. Der Feri­en­pass kostet fünf Euro, für

jedes drit­te und wei­te­re Kind einer Fami­lie ab sechs Jah­ren ist er kosten­los. Er ist von ersten Juli bis 12. Sep­tem­ber 2022 gültig.