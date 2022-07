Fern­seh-Mode­ra­to­rin beglei­tet die Veranstaltung

Bekannt­lich ver­an­stal­ten die Flug­ha­fen Hof-Plau­en GmbH & Co​.KG zusam­men mit dem Rota­ry-Club Hof-Bay­ern und vie­len wei­te­ren Part­nern und Unter­stüt­zern das dies­jäh­ri­ge Flug­ha­fen­fest am Sams­tag, 9. Juli 2022, am Flug­ha­fen in Pirk.

Vie­les ist dank der zahl­rei­chen hel­fen­den Hän­de bereits orga­ni­siert wor­den. Was dem Team um Flug­ha­fen-Geschäfts­füh­rer Ralf Kauß­ler aber noch fehl­te, war eine Mode­ra­to­rin, wel­che die Ver­an­stal­tung beglei­tet und die hof­fent­lich vie­len Besu­cher bestens infor­miert und unter­hält. Dane­ben dür­fen natür­lich auch Inter­views mit den Fly­ing Bulls, aber auch ande­ren Pilo­ten, Gästen und Stim­men aus dem Publi­kum nicht fehlen.

Hier hat sich Kauß­ler gemein­sam mit Co-Orga­ni­sa­to­rin Pau­li­ne Kropf aber etwas Beson­de­res aus­ge­dacht – denn die­ses Jahr soll ein bekann­tes Gesicht aus dem Fern­se­hen das Fest untermalen.

So ist es den bei­den gelun­gen, Frau Fan­ny Wert­her, für die Mode­ra­ti­on zu gewin­nen und fest zu ver­pflich­ten. Bereits seit 2019 ist Wert­her eine feste Grö­ße im Nach­rich­ten­mo­de­ra­ti­ons­team des Ber­li­ner Fern­seh­sen­ders „Welt“.

Die 28-jäh­ri­ge Münch­ne­rin wird den Tag des Flug­ha­fen­fe­stes von 13 bis 19 Uhr beglei­ten, flie­gen­de Attrak­tio­nen ankün­di­gen und auch Stim­men von Pilo­ten oder Gästen auf der Büh­ne einfangen.

„Flie­gen und Cha­ri­ty – das ist eine span­nen­de Kom­bi­na­ti­on, die mich schnell über­zeugt hat hier­an mit­zu­wir­ken!“, so Wert­her. „Wir freu­en uns, dass uns neben den Fly­ing Bulls nun auch eine äußerst bekann­te Mode­ra­to­rin unter­stützt und beglei­tet. Jetzt kann das Fest kom­men!“, freut sich Kaußler.

Gemein­sam mit Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la, Land­rat Dr. Oli­ver Bär, sowie Rota­ry-Ver­tre­ter Wer­ner Kropf wer­den Kauß­ler und Wert­her das Fest um 13 Uhr auf der Büh­ne am Ver­an­stal­tungs­ge­län­de eröffnen.

Nähe­re und aktu­el­le Infos gibt’s auf der Ver­an­stal­tungs­web­site: www​.flug​ha​fen​fest​-hof​.de