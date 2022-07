Mon­tag, 04.07.2022 von 09:45 bis 10:45 Uhr

Qigong im Kur­park Pot­ten­stein. Die geschmei­di­gen, aber auch kräf­ti­gen­den Bewe­gungs­übun­gen aus der Tra­di­tio­nel­len Chi­ne­si­schen Medi­zin (TCM) rich­ten die Wir­bel­säu­le auf, akti­vie­ren scho­nend alle Gelen­ke, har­mo­ni­sie­ren den Fluss des Atems und brin­gen Kör­per und Geist in Ein­klang. Lass‚ die See­le bau­meln und ler­ne „Die 18 Har­mo­nie­fi­gu­ren – Shi­ba­shi“ sowie Übun­gen aus dem „Qigong der Vier Jah­res­zei­ten“ ken­nen. Anmel­dun­gen erfor­der­lich bei Kurs­lei­te­rin Kat­ja unter Tel: 0170–6004855 oder per SMS anfra­gen. Die Ver­an­stal­tung fin­det auch bei leich­tem Regen statt. Bit­te beque­me, der Wit­te­rung ange­pass­te Klei­dung und Schu­he. 5er Kar­te: 60,00 Euro/​60 Min., 10er Kar­te: 90,00 Euro/​60 Min. Qigong-Stun­den an den öffent­li­chen Ter­mi­nen für Urlaubs­gä­ste auf Anfra­ge ein­zeln buch­bar für 12,00 Euro.

Mon­tag, 04.07.2022 um 21:00 Uhr

Fle­der­maus-Exkur­si­on. Wir lau­fen durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein, lau­schen den inter­es­san­ten Infor­ma­tio­nen des Exkur­si­ons­lei­ters und spä­te­stens bei Ein­bruch der Dun­kel­heit kön­nen wir vie­le Fle­der­mäu­se beim nächt­li­chen Aus­flug sehr gut beob­ach­ten! Treff­punkt Rat­haus Pot­ten­stein, Dau­er: ca. 2 Stun­den, Alter: ab 6 bis 100 Jah­re, Bei­trag: 5,- € Kin­der bis 15 Jah­re, 10,-€ für Erwach­se­ne, Teil­neh­mer­zahl: ab 5 bis etwa 30 Per­so­nen, Anmel­dung: Tele­fon: 015752713310. Begrenz­te Teil­neh­mer­zahl – Anmel­dung unbe­dingt erforderlich!

Diens­tag, 05.07.2022 um 17:00 Uhr

Kin­der – mär­chen­haf­te Füh­rung durch die Teu­fels­höh­le – auf den Spu­ren von „Luzi – dem klei­nen Teufelshöhlen-Teufelchen“

Die­se Son­der­füh­rung in der Teu­fels­höh­le ist geeig­net für Kin­der im Alter zwi­schen 6 und 10 Jah­ren. Die Kin­der bege­ben sich in Beglei­tung unse­res Höh­len-Per­so­nals ohne Eltern (!) in die Teu­fels­höh­le. Aus­ge­stat­tet mit Helm, Lam­pe und Berg­manns­we­ste erfah­ren die klei­nen For­scher/-innen alters­ge­recht Wis­sens­wer­tes über die Höh­le und bege­ben sich dann auf die mär­chen­haf­ten Spu­ren des klei­nen Höh­len­teu­fel­chen Luzi. Wäh­rend der Erkun­dungs­tour durch die ver­win­kel­ten Gän­ge ent­decken die klei­nen Berg­frau­en und Berg­män­ner Über­ra­schun­gen und sie lösen abschlie­ßend eine Auf­ga­be, die sie zum Erhalt des „Berg­frau­en- bzw. Berg­manns­di­ploms“ berech­tigt. Zum Abschluss wer­den die Erleb­nis­se aus­ge­tauscht und die Diplo­me ver­lie­hen. Max. Teil­neh­mer­zahl 25 (+/-) nur nach vor­he­ri­ger Anmel­dung (Tel. 09243/70841) – jeweils Diens­tag ab 17:00 h an fol­gen­den Tagen: 28.06., 05.07., 12.07. u. 19.07. Wei­te­re Ter­mi­ne nur für Grup­pen und nach Anmel­dung mit mind. 2 Wochen Vor­lauf­zeit unter Vor­be­halt der per­so­nel­len Kapa­zi­tä­ten (für Schul­land­heim, Schul­klas­sen, o.ä.) und aus­drück­li­cher Bestä­ti­gung durch ZV Teu­fels­höh­le. Ein­tritt: 7,00 Euro je Kind.

Mitt­woch, 06.07.2022 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruck­may­ers Urbräu an der B470. Der Chef des Hau­ses wird sie in die Geheim­nis­se des Bier­brau­erns ein­wei­hen. Preis/​Person 6,00 €. Beginn 17:00 Uhr, Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 0160/94701869. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Mitt­woch, 06.07.2022 und am 08.07.2022 um 20:00 Uhr

Faust­fest­spie­le im Klum­per­tal. „Frü­he­re Ver­hält­nis­se“ ist ein tur­bu­len­tes und höchst amü­san­tes Ver­wirr­spiel, das in ein immer grö­ße­res Cha­os mün­det und fast mit Mord und Tot­schlag endet. Wil­de­ste Ver­wir­run­gen, komisch­ste Ver­wick­lun­gen und haar­sträu­ben­de Ver­wechs­lun­gen bre­chen über den armen Herrn Schei­ter­mann her­ein. Und ein fröh­li­cher Thea­ter­abend nimmt sei­nen Lauf, bei dem der Zuschau­er aus dem Lachen nicht mehr her­aus­kommt. Kar­ten sind bei­spiels­wei­se erhält­lich bei (Normalpreis/​ermäßigter Preis inklu­si­ve Vor­ver­kaufs­ge­bühr): Post­fi­lia­le „Bei Vro­ni“, Pot­ten­stein (22,00 Euro/15,00 Euro)

Frei­tag, 08.07.2022 um 16:30 Uhr

Histo­ri­sche Füh­rung durch die Teu­fels­höh­le. Unse­re exklu­si­ve Jubi­lä­ums­füh­rung! Seit 100 Jah­ren kennt man in Fran­ken die Teu­fels­höh­le mit ihren fas­zi­nie­ren­den Tropf­stei­nen. 100 Jah­re in 75 Minu­ten – wo bekom­men Sie so etwas gebo­ten? Rich­tig, bei uns in der magi­schen Unter­welt der Teu­fels­höh­le! Wie wur­de die Teu­fels­höh­le ent­deckt? Wie ver­lief die Erschlie­ßung? Wie sahen Füh­run­gen vor 40 oder gar vor 80 Jah­ren aus? Die Füh­rung für alle, die wis­sen wol­len, was sich in 100 Jah­ren Teu­fels­höh­le alles ver­än­dert hat. Preis Erw. 12,00 €, Kin­der (4–15 J.) 9,00 €. Anmel­dung: info@​teufelshoehle.​de – Teilnehmerbegrenzung!

Frei­tag, 08.07.2022 um 20:00 Uhr

Alpen Film Festi­val. Die Berg­wacht Pot­ten­stein freut sich Gast­ge­ber zu sein und euch 6 wun­der­schö­ne Berg­fil­me in unse­rer frän­ki­schen Hei­mat im Bür­ger­haus prä­sen­tie­ren zu dür­fen. Ein­lass ab 19:00 Uhr, Spiel­zeit ca. 130 Minuten

Freie Platz­wahl. Für das leib­li­che Wohl ver­sorgt euch der Foodtruck the-anzer-taste mit frän­ki­schem Soul­food. An fol­gen­den VVK-Stel­len kön­nen Tickets (15€/Karte) erwor­ben wer­den: Jura Sport Pot­ten­stein, Haupt­str. 26, 91278 Pot­ten­stein, Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein, Forch­hei­mer Str. 1, 91278 Pottenstein

Frei­tag, 08.07.2022 um 20:30 Uhr

Frei­tag, 08.07.2022 um 21:30 Uhr

Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt. Treff­punkt: Rat­haus Pot­ten­stein, Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310

Sams­tag, 09.07.2022 um 16:00 Uhr

Bier­Stadt­Füh­rung – erle­ben Sie über 500 Jah­re bay­ri­sches Rein­heits­ge­bot im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz! Ler­nen Sie Pot­ten­steins bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung von Braue­rei zu Braue­rei ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne, typi­sche frän­ki­sche Bie­re aus Pot­ten­stein testen. Zum kuli­na­ri­schen Abschluss besteht die Mög­lich­keit zum Essen. Der kuli­na­ri­sche Rund­gang dau­ert etwa 2 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist die Stadt­füh­rung inkl. Ein­kehr und drei Schop­pen ein­hei­mi­sches Bier (a´0,25 Ltr.). Preis: 20,-€/Person – Vor Beginn der Füh­rung in bar beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Es ent­ste­hen kei­ne wei­te­ren Zusatz­ko­sten! Teil­neh­mer­zahl: ab 8 bis 25 Per­so­nen. Treff­punkt: Vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Forch­hei­mer Str. 1, 91278 Pot­ten­stein. Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp

Sams­tag, 09.07.2022 um 18:00 Uhr

Musi­ka­li­sches Gip­fel­tref­fen – Open Air auf der Hohen­mirsber­ger Plat­te – das HÖCH­STE Kon­zert der frän­ki­schen Schweiz geht in die zwei­te Run­de. Nach einem sehr erfolg­rei­chen ersten Mal im letz­ten Jahr laden wir euch wie­der zu einem Abend mit böh­mi­scher und mäh­ri­scher Blas­mu­sik auf die Hohen­mirsber­ger Plat­te ein! Die­ses Jahr mit dabei: die Blas­mu­sik Oberails­feld, unser Nach­wuchs­or­che­ster und selbst­ver­ständ­lich WIR, die Trach­ten­ka­pel­le Hohen­mirsberg! Wir freu­en uns auf Euch und eine schö­ne Blas­mu­sik-Nacht! Für´s leib­li­che Wohl ist natür­lich gesorgt.

Sams­tag, 09.07.2022 um 20:00 Uhr

Faust­fest­spie­le im Klum­per­tal. Der Pot­ten­stei­ner „Faust“ erzählt das Dra­ma in sehr kon­zen­trier­ter, gerad­li­ni­ger Form. Der Text ist stark gekürzt, die Auf­füh­rung dau­ert nur ein­ein­halb Stun­den. Die Insze­nie­rung legt den Schwer­punkt auf das jun­ge, unschul­di­ge Gret­chen, deren Schick­sal klar, ver­ständ­lich, emo­tio­nal und berüh­rend erzählt wird. Gespielt wird das Stück in histo­ri­schen Kostü­men vor der beein­drucken­den Wald- und Fel­sen­ku­lis­se des Klum­per­tals. Kar­ten sind bei­spiels­wei­se erhält­lich bei der Post­fi­lia­le „Bei Vro­ni“, Pot­ten­stein (22,00 Euro/15,00 Euro)

Sams­tag, 09.07.2022 um 20:00 Uhr

Kul­tur in der Teu­fels­höh­le. Kaba­rett­abend „Zurück in die Zug­luft“. Als Kind war jeder Tag ein Sonn­tag. Als Stu­dent immer Frei­tag. Und heu­te ist irgend­wie stän­dig Mon­tag. Was ist pas­siert? Unser All­tag ist ein Aus­nah­me­zu­stand, der zur Regel wur­de. 60% aller Men­schen reden mit ihrem PC, wobei 90% per­sön­li­che Belei­di­gun­gen sind und 20% in Hand­greif­lich­kei­ten enden. Was haben Bill Gates und Karl Marx gemein­sam? Bei­de sind Erfin­der von Syste­men, die gut gedacht waren, aber die Men­schen in tief­ste Ver­zweif­lung gestürzt haben. Und mein Arzt meint auch noch, ich sol­le mich mehr bewe­gen. Wie­so? Ich lau­fe drei­mal täg­lich Amok! Was uns bleibt, ist die Flucht. Nur Wohin? Zurück in die Natur? Ich schaf­fe es ja nicht mal in den eige­nen Gar­ten. Neu­lich habe ich dort einen Rie­sen­kom­post ent­deckt, sogar auf Stel­zen. Dann habe ich gemerkt: „Ver­dammt! Das ist das Gar­ten­tram­po­lin.“ Die All­tags­pro­ble­me bie­ten Inka Mey­er genug Stoff für ihre sati­ri­sche Tour durch die Tücken des Lebens. Dass sie auch erfri­schen­de Selbst­iro­nie ins Spiel bringt, macht ihren Auf­tritt dop­pelt sym­pa­thisch und unter­halt­sam. Erwach­se­ne 16,-Euro und für Kin­der 14,-Euro.