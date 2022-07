85 Kilo­me­ter Fußmarsch

Nach zwei Jah­re Coro­na Zwangs­pau­se, bei der nur eine klei­ne Dele­ga­ti­on die Wall­fahrt auf­recht­erhal­ten hat­te, konn­te die­ses Jahr zum 284. Mal seit 1738 die Det­tel­ba­cher Wall­fahrt wie­der stattfinden.

Die Wall­fah­rer mach­ten sich heu­er wie­der in unter­schied­li­chen Grup­pen, mit Fahr­rad, Bus und zu Fuß auf den Weg von Her­zo­gen­au­rach in den bekann­ten Wall- und Weinort.

Die größ­te Her­aus­for­de­rung war wie­der der über 85 km lan­ge Fuß­marsch, der am Frei­tag star­te­te und sich auf zwei Tage ver­teil­te. Am Sams­tag folg­ten dann die Fuß- Bus Wall­fah­rer (ca. 28 km) und die Fahr­rad­fah­rer. Nach der gemein­sa­men Ankunft aller Grup­pen am Wall­fahrts­ort ende­te der Sams­tag mit einer fei­er­li­chen Lich­ter­pro­zes­si­on mit über 80 Teil­neh­mer und anschlie­ßend mit einem gesel­li­gen Beisammensein.

Zum Got­tes­dienst am Sonn­tag wur­de dann auch noch die rei­ne Bus­wall­fahrt in Det­tel­bach begrüßt. Stadt­pfar­rer Hel­mut Het­zel gestal­tet den Fest­got­tes­dienst zusam­men mit den Kir­chen­chor St. Mag­da­le­na, bei dem er am Ende noch durch die Wall­fahrts­lei­ter Tho­mas Kot­zer und Hel­mut Fischer ver­ab­schie­det wurde.

Nach einer schwe­ren anstren­gen­den Zeit wäh­rend der Pan­de­mie ist eine spi­ri­tu­el­le Pau­se, die man durch­aus bei einer Wall­fahrt fin­den kann, bestens geeig­net, vie­les Auf­ge­stau­te zu ver­ar­bei­ten und den ent­stan­de­nen Druck in sei­nem Leben merk­lich zu lindern.

Der Zusam­men­halt, die groß­ar­ti­ge Gemein­schaft, das Knüp­fen neu­er Freund­schaf­ten sind nur eini­ge der Wer­te, für die eine Wall­fahrt auch in unse­rer heu­ti­gen stres­si­gen Zeit steht.

Der Ter­min für die 285. Wall­fahrt steht schon fest. Die­se fin­det von Frei­tag, den 23.06.23 bis Sonn­tag, den 25.06.23 statt.

Inter­es­sier­te soll­ten sich des­halb den Ter­min schon jetzt fest vor­mer­ken. Details wer­den dann wie gewohnt vor­her bekannt gegeben.