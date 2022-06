Abend der Extraklasse

In einer Pres­se­mit­tei­lung schreibt der Tou­ris­mus- und Ver­an­stal­tungs­be­trieb der Stadt Kro­nach:

End­lich! Es ist soweit. Die bei­den Kon­zer­te „Ich weiß, was ich will“ von und mit Uli Scher­bel und der Pavel San­dorf Big Band fin­den statt!

Am Sams­tag, 2. Juli 2022, um 19 Uhr und am Sonn­tag, 3. Juli 2022, um 18 Uhr erwar­tet Sie ein musi­ka­li­scher Abend der Extra­klas­se im Kro­nacher Kreis­kul­tur­raum.

Für alle unter Ihnen, die damals kein Glück hat­ten und kei­ne Ein­tritts­kar­te ergat­tert haben nun die gute Nachricht:

Für Sams­tag, 2. Juli 2022, haben wir noch ein paar freie Plätze.

Sichern Sie sich also bald mög­lichst Ihr Ticket: Ent­we­der bei uns, in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kro­nach, Markt­platz 5,

Tele­fon: 09261 97–236 oder online auf www​.reser​vix​.de bzw. direkt in unse­rem Reser­vix-Shop https://​stadt​kro​nach​.reser​vix​.de/​p​/​r​e​s​e​r​v​i​x​/​g​r​o​u​p​/​3​2​5​505

Wir dan­ken auch allen treu­en Fans, die Ihre Kar­ten trotz mehr­fa­cher Ter­min­ver­schie­bung nicht zurück­ge­ge­ben haben, und die­se bei­den wun­der­vol­len Kon­zer­te gemein­sam mit uns erle­ben möchten!

Alle bereits gekauf­ten Tickets behal­ten natür­lich Ihre Gül­tig­keit, aus Kun­den­sicht muss also nichts unter­nom­men wer­den, außer an dem jeweils gekauf­ten Tag pünkt­lich am Ver­an­stal­tungs­ort zu erschei­nen, idea­ler­wei­se mit einer gro­ßen Por­ti­on guter Lau­ne im Gepäck und der Bereit­schaft – zumin­dest kurz­zei­tig – die Hüf­ten krei­sen zu las­sen. Ein­lass ist jeweils 1 Stun­de vor Aufführungsbeginn.