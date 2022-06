„Für uns ist die neue Part­ner­schaft mit Capel­li Sport ein weg­wei­sen­der Schritt“

Vie­le haben es beim Trai­nings­auf­takt und beim ersten Test­spiel gegen den FC Ein­tracht Bam­berg 2010 bereits fest­ge­stellt: Es geht für unse­re Alt­stadt mit einem neu­en Aus­rü­ster in den Pro­fi­fuß­ball zurück. Die US-ame­ri­ka­ni­sche Fir­ma Capel­li Sport zeich­net ab sofort und bis 2025 als Aus­rü­ster für die SpVgg Bay­reuth verantwortlich.

„Für uns ist die neue Part­ner­schaft mit Capel­li Sport ein weg­wei­sen­der Schritt, der uns als Ver­ein ganz neue Mög­lich­kei­ten offen­bart“, sagt Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß. „In zahl­rei­chen Gesprä­chen im Vor­feld, auch mit ande­ren Aus­rü­stern, war Capel­li Sport der­je­ni­ge, der sich ziem­lich schnell als gro­ßer Favo­rit her­aus­kri­stal­li­sier­te. Wir gewin­nen einen star­ken und inno­va­ti­ven Part­ner und freu­en uns auf die näch­sten Jahre.“

Die Freu­de über den Deal ist bei­der­seits spür­bar. Micha­el Wieh­rl, Area Sales Mana­ger bei Capel­li Sport: „Die SpVgg Bay­reuth steht für einen erfolg­rei­chen und ansehn­li­chen Fuß­ball, das haben sie spä­te­stens mit dem Auf­stieg in die dritt­höch­ste Spiel­klas­se unter Beweis gestellt. Es macht uns sehr glück­lich, dass wir sie als Part­ner gewin­nen und somit unser Enga­ge­ment im deut­schen Pro­fi­fuß­ball wei­ter aus­bau­en kön­nen. Für mich war bereits nach den ersten Gesprä­chen klar – Capel­li Sport und die SpVgg Bay­reuth, das passt. Wir freu­en uns auf die Zusam­men­ar­beit und blicken opti­mi­stisch in die kom­men­den Jahre.“

Hier die Pres­se­mit­tei­lung von Capel­li Sport

Capel­li Sport freut sich den frisch­ge­backe­nen Dritt­li­ga­auf­stei­ger aus Bay­reuth in der Capel­li Sport Fami­lie begrü­ßen zu dür­fen. Bei­de Sei­ten konn­ten sich auf eine Zusam­men­ar­beit bis vor­erst 2025 eini­gen. Ab der Sai­son 2022/23 wird sowohl die Her­ren-Mann­schaft sowie alle Nach­wuchs­teams der Ober­fran­ken mit ein­heit­li­cher Spiel- und Trai­nings­be­klei­dung von Capel­li Sport ausgestattet.

Mit dem Auf­stieg in die 3. Liga blickt der Tra­di­ti­ons­ver­ein auf eine der erfolg­reich­sten Sai­sons der Ver­eins­ge­schich­te zurück. Der Sport­ar­ti­kel­her­stel­ler mit Wur­zeln in den USA und die SpVgg Bay­reuth den­ken in ihrer Zusam­men­ar­beit weit über ein klas­si­sches Aus­rü­ster­en­ga­ge­ment hin­aus und sehen sich viel mehr als stra­te­gi­sche Part­ner. Gemein­sam will man auf dem Erfolg der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit weiteraufbauen.

Capel­li Sport konn­te sich in den letz­ten Jah­ren einen Namen als zuver­läs­si­ger Part­ner im Pro­fi­sport machen. Neben der SpVgg Bay­reuth arbei­tet der Team­sport­spe­zia­list unteran­de­rem mit vier wei­te­ren Dritt­li­gi­sten zusam­men, dar­un­ter Ver­ei­ne wie der MSV Duis­burg oder SV Wald­hof Mannheim.

Über Capel­li Sport

Capel­li Sport wur­de 2011 in der Mode-Metro­po­le New York City gegrün­det. Als welt­weit agie­ren­de Sport und Life­style Mar­ke steht Capel­li Sport für hohe Funk­tio­na­li­tät, Qua­li­tät und indi­vi­du­el­len Ser­vice im Pro­fi- und Amateursport.

Capel­li Sport über­zeugt mit erst­klas­si­ger Sport­be­klei­dung, pro­fes­sio­nel­lem Equip­ment und tren­di­gen Life­style Pro­duk­ten und ist als Aus­rü­ster und ver­läss­li­cher Part­ner von Sport­lern und Ver­ei­nen inter­na­tio­nal etabliert.

Zur Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie gehört, dass das Enga­ge­ment und die För­de­rung im Jugend- und Ama­teur­sport eben­so wich­tig ist, wie die erfolg­rei­che Zusam­men­ar­beit mit Pro­fi­clubs aus den natio­na­len und inter­na­tio­na­len Ligen.

