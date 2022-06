Natio­na­ler Bil­dungs­be­richt 2022: Unter­bro­che­ne Bil­dungs­bio­gra­fien bei Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund beson­ders häufig

Bil­dungs­bio­gra­fien gestal­ten sich zuneh­mend viel­fäl­tig. Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, dar­un­ter auch Zuge­wan­der­te, sind in Deutsch­land beson­ders stark von Unter­bre­chun­gen ihrer Bil­dungs­bio­gra­fien betrof­fen – dies zeigt der jetzt vor­ge­leg­te 9. Natio­na­le Bil­dungs­be­richt anhand von Daten des Natio­na­len Bildungspanels.

Erfreu­li­che Nach­rich­ten ent­hält der Bil­dungs­be­richt für Kin­der, die im Kin­der­gar­ten­al­ter im Wort­schatz und bei Mathe­ma­tik­kom­pe­ten­zen noch zurück­lie­gen: Im Lau­fe der Kin­der­gar­ten- und Grund­schul­zeit wei­sen etwa drei Vier­tel in min­de­stens einem Kom­pe­tenz­be­reich hohe Zuwäch­se auf, mehr als ein Drit­tel sogar in bei­den Berei­chen. Und: Mäd­chen holen in die­ser Zeit Rück­stän­de beson­ders stark auf.

Gro­ße Unter­schie­de in Bil­dungs- und Erwerbsbiografien

Bil­dungs­ver­läu­fe und ‑über­gän­ge in Deutsch­land stel­len sich immer öfter viel­fäl­tig dar. Von unter­bro­che­nen Ver­läu­fen nach Ver­las­sen der Schu­le sind Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund dabei beson­ders betrof­fen. So haben 9 % von ihnen nach einem nicht-gym­na­sia­len Schul­be­such zum Bei­spiel kei­ne Arbeits­stel­le oder bre­chen ihre Aus­bil­dung ab (bei Men­schen ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund sind es 5,5 %).

Aber die Revi­si­on von Bil­dungs­ent­schei­dun­gen und das Nach­ho­len von schu­li­schen und beruf­li­chen Abschlüs­sen kom­men auch in ande­ren Bevöl­ke­rungs­grup­pen häu­fig vor. „Lebens­pfa­de sind heu­te sehr aus­dif­fe­ren­ziert. Bil­dungs­po­li­ti­sches Han­deln und ent­spre­chen­de Pro­gram­me soll­ten sich daher auch nicht mehr aus­schließ­lich an einer ‚Nor­ma­ler­werbs­bio­gra­fie‘ ori­en­tie­ren,“ sagt Prof. Dr. Cor­du­la Artelt, Direk­to­rin des Leib­niz-Insti­tuts für Bil­dungs­ver­läu­fe (LIf­Bi) und Mit­au­torin des Natio­na­len Bil­dungs­be­richts.

Grund­schul­zeit hilft, Kom­pe­ten­zen aufzuholen

Gute Nach­rich­ten gibt es bei den Bil­dungs­fort­schrit­ten in der Vor- und Grund­schul­zeit: So haben 76 % der Kin­der, die im 2. bzw. 3. Kin­der­gar­ten­jahr noch ein nied­ri­ges Kom­pe­tenz­pro­fil in Mathe­ma­tik und im Wort­schatz haben, vom Kin­der­gar­ten bis zum Ende der Grund­schu­le in min­de­stens einem Kom­pe­tenz­be­reich hohe Zuwäch­se, 36 % sogar in bei­den. Wäh­rend der Schul­zeit lässt sich ins­be­son­de­re in den vier Grund­schul­jah­ren der größ­te Zuwachs mathe­ma­ti­scher Kom­pe­ten­zen beob­ach­ten. Zudem holen Mäd­chen in die­ser Zeit Rück­stän­de bei den mathe­ma­ti­schen Kom­pe­ten­zen beson­ders stark auf und zie­hen am Ende der Grund­schul­zeit mit den Jun­gen gleich.

NEPS-Daten für die Natio­na­le Bildungsberichterstattung

Die Erkennt­nis­se zu den genann­ten und wei­te­ren The­men hat das LIf­Bi für das Kapi­tel „Bil­dungs­ver­läu­fe, Kom­pe­tenz­ent­wick­lung und Erträ­ge“ des dies­jäh­ri­gen Natio­na­len Bil­dungs­be­richts zusam­men­ge­tra­gen. Es gibt einen Über­blick über lang­fri­sti­ge Bil­dungs­bio­gra­fien von Men­schen in Deutsch­land und fokus­siert dabei auf unter­schied­li­che Bil­dungs­be­din­gun­gen, ‑vor­aus­set­zun­gen und ‑erträ­ge. „Der Natio­na­le Bil­dungs­be­richt ist ein bedeut­sa­mes Instru­ment zum Moni­to­ring von Ent­wick­lungs­li­ni­en für Bil­dungs­po­li­tik, Bil­dungs­ver­wal­tung und die Pra­xis“, so Artelt. Die Basis des Berichts bil­den unter ande­rem Daten des Natio­na­len Bil­dungs­pa­nels (NEPS), der größ­ten sozi­al­wis­sen­schaft­li­chen Lang­zeit­stu­di­en zu Bil­dungs­bio­gra­fien in Deutsch­land, wel­che am LIf­Bi ver­ant­wor­tet wird.

Der 9. Natio­na­le Bil­dungs­be­richt ist am 23. Juni 2022 erschie­nen: https://​www​.bil​dungs​be​richt​.de/​d​e​/​b​i​l​d​u​n​g​s​b​e​r​i​c​h​t​e​-​s​e​i​t​-​2​0​0​6​/​b​i​l​d​u​n​g​s​b​e​r​i​c​h​t​-​2​0​2​2​/​p​d​f​-​d​a​t​e​i​e​n​-​2​0​2​2​/​b​i​l​d​u​n​g​s​b​e​r​i​c​h​t​-​2​0​2​2​.​pdf

Über das Leib­niz-Insti­tut für Bil­dungs­ver­läu­fe (LIf­Bi)

Das Leib­niz-Insti­tut für Bil­dungs­ver­läu­fe (LIf­Bi) in Bam­berg unter­sucht Bil­dungs­pro­zes­se von der Geburt bis ins hohe Erwach­se­nen­al­ter. Um die bil­dungs­wis­sen­schaft­li­che Längs­schnitt­for­schung in Deutsch­land zu för­dern, stellt das LIf­Bi grund­le­gen­de, über­re­gio­nal und inter­na­tio­nal bedeut­sa­me, for­schungs­ba­sier­te Infra­struk­tu­ren für die empi­ri­sche Bil­dungs­for­schung zur Verfügung.

Kern des Insti­tuts ist das Natio­na­le Bil­dungs­pa­nel (NEPS), das am LIf­Bi behei­ma­tet ist und die Exper­ti­se eines deutsch­land­wei­ten, inter­dis­zi­pli­nä­ren Exzel­lenz­netz­werks ver­eint. Groß­pro­jek­te, an denen das LIf­Bi betei­ligt oder füh­rend ist, sind neben der Geflüch­te­ten­stu­die „“Bil­dungs­we­ge von geflüch­te­ten Kin­dern und Jugend­li­chen“ auch das schul­be­zo­ge­ne Inklu­si­ons­pro­jekt INSI­DE oder die För­der­stu­die BRI­Se mit Fokus auf benach­tei­lig­ten Kin­dern und Familien.

Grund­la­ge dafür sind die eige­nen For­schungs- und Ent­wick­lungs­ar­bei­ten, ins­be­son­de­re die fun­dier­te Instru­men­ten- und Metho­den­ent­wick­lung für längs­schnitt­li­che Bil­dungs­stu­di­en, von der auch ande­re Infra­struk­tur­ein­rich­tun­gen und ‑pro­jek­te profitieren.

Über den Natio­na­len Bildungsbericht

Der alle zwei Jah­re erschei­nen­de Bericht „Bil­dung in Deutsch­land“ als Gemein­schafts­werk ver­schie­de­ner Ein­rich­tun­gen aus der Bil­dungs­for­schung lie­fert eine umfas­sen­de Gesamt­schau des deut­schen Bil­dungs­we­sens. Der in die­sem Jahr erschie­ne­ne 9. Natio­na­le Bil­dungs­be­richt trägt den Titel „Bil­dung in Deutsch­land 2022: Ein indi­ka­to­ren­ge­stütz­ter Bericht mit einer Ana­ly­se zum Bil­dungs­per­so­nal“ und basiert auf amt­li­chen Sta­ti­sti­ken sowie sozi­al­wis­sen­schaft­li­chen Daten und Stu­di­en. Als syste­ma­ti­sche Bestands­auf­nah­me des gesam­ten Bil­dungs­we­sens ver­folgt er lang­fri­sti­ge Ent­wick­lungs­li­ni­en und macht auf neue Akzen­tu­ie­run­gen aufmerksam.

Hier­zu wer­den indi­ka­to­ren­ge­stützt die Struk­tu­ren und Lei­stun­gen ver­schie­de­ner Berei­che ent­lang des Bil­dungs- und Lebens­ver­laufs vom Ele­men­tar­be­reich über Schu­le und beruf­li­che Aus­bil­dung bis zu Hoch­schu­le und Wei­ter­bil­dung berich­tet. Die Bil­dungs­be­richt­erstat­tung ist dabei als Bestand­teil einer umfas­sen­den „Gesamt­stra­te­gie zum Bil­dungs­mo­ni­to­ring“ zu ver­ste­hen, die dar­auf abzielt, durch kon­ti­nu­ier­li­che, daten­ge­stütz­te Beob­ach­tung und Ana­ly­se Infor­ma­tio­nen für die Bil­dungs­po­li­tik, Bil­dungs­ver­wal­tung und die Pra­xis auf­zu­be­rei­ten und bereit­zu­stel­len. Die Kul­tus­mi­ni­ster­kon­fe­renz (KMK) und das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung (BMBF) för­dern die Erar­bei­tung des Berichts.