Hohen Besuch durf­te das Team der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Most­viel um die lei­ten­de Pfle­ge­fach­kraft Cor­ne­lia Dorsch und Diakoniestationsleiterin

Domi­ni­que Pil­ho­fer Ende Juni begrü­ßen: Der tan­sa­ni­sche Bischof Lucas Mbe­du­le kam mit einer klei­nen Dele­ga­ti­on, um sich die Ein­rich­tung der

Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim in Most­viel anzu­se­hen und mehr über die Arbeit dort zu erfah­ren. Die afri­ka­ni­sche Grup­pe ist der­zeit auf

Part­ner­schafts­be­such im Evang.-Luth. Deka­nat Grä­fen­berg. Aus dem Besuch in Most­viel wur­den drei Stun­den mit inten­si­ven Gesprä­chen mit den

Senio­ren und den Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den. Bischof Mbe­du­le und sei­ne Beglei­te­rin­nen und Beglei­ter begei­ster­ten die Tages­pfle­ge-Gäste sogar

mit einem afri­ka­ni­schen Lied, das die Senio­ren wie­der­um mit einem Lied erwi­der­ten. Mit einem afri­ka­ni­schen Gebet seg­ne­te der Bischof aus

Tan­sa­nia alle Anwe­sen­den und erhielt noch ein beson­de­res Geschenk: ein gerahm­tes Foto der Burg Egloff­stein, das ein Gast der Tages­pfle­ge selbst foto­gra­fiert hat. Auch eine Spen­de der Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den aus Most­viel und Grä­fen­berg konn­te an die Tan­sa­nier über­ge­ben wer­den, mit der der Auf­bau einer Mäd­chen­schu­le in Tan­sa­nia unter­stützt wird. Der inter­es­san­te und sehr leben­di­ge Nach­mit­tag ende­te dann mit einer

Ein­la­dung für Domi­ni­que Pil­ho­fer und Cor­ne­lia Dorsch nach Tan­sa­nia, um vor Ort den Erfah­rungs­aus­tausch über die Ver­sor­gung im länd­li­chen Raum fort­zu­set­zen. „Ein beson­de­res High­light für unse­re afri­ka­ni­schen Besu­cher war übri­gens unser Kachel­ofen: So etwas hat­ten sie vor­her noch

nicht gese­hen“, so Domi­ni­que Pil­ho­fer, die sich gemein­sam mit Cor­ne­lia Dorsch herz­lich für den guten Aus­tausch bei Bischof Mbe­du­le und seinen

Beglei­tern bedankte.