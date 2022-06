Der Land­kreis Forch­heim betei­ligt sich in die­sem Jahr vom 27.06. bis zum 17.07. 2022 erst­ma­lig an den Radak­ti­ons­wo­chen STADT­RA­DELN – dem Wett­be­werb für Rad­för­de­rung, Kli­ma­schutz und Lebens­qua­li­tät. Bis­her haben sich bereits über 400 Teil­neh­men­de und rund 50 Teams registriert.

Das STADT­RA­DELN ist ein Wett­be­werb, bei dem der Rad­ver­kehr im Fokus steht und geför­dert wer­den soll. Ziel ist es, mög­lichst vie­le Men­schen dazu zu ani­mie­ren, im All­tag und in der Frei­zeit auf das Rad als Ver­kehrs­mit­tel zu set­zen, nicht nur wäh­rend der drei Wochen son­dern auch dar­über hin­aus. All die­je­ni­gen, die im Land­kreis Forch­heim (inkl. Stadt Forch­heim) woh­nen, arbei­ten, zur Schu­le gehen, Mit­glied eines Ver­eins oder Mit­glied des Kom­mu­nal­par­la­men­tes sind, kön­nen mit­ma­chen und wäh­rend der drei­wö­chi­gen Akti­on so vie­le Kilo­me­ter wie mög­lich mit dem Rad zurücklegen.

„Der Land­kreis möch­te mit sei­ner Teil­nah­me am STADT­RA­DELN ein Zei­chen für die Wich­tig­keit des Rad­ver­kehrs set­zen. Denn Rad­fah­ren schützt nicht nur das Kli­ma, son­dern auch unse­re Umwelt. Zudem bringt es mehr Bewe­gung in den All­tag und för­dert somit die Gesund­heit und die Lebens­qua­li­tät“, so Land­rat Dr. Ulm.

Egal ob beruf­lich oder pri­vat, im Land­kreis oder auch im Aus­land, ob Kurz- oder Lang­strecke – jeder Rad­ki­lo­me­ter zählt. Die aktiv­sten Radeln­den wer­den mit attrak­ti­ven Prei­sen aus­ge­zeich­net. Mit­ma­chen kann man, indem man sich kosten­frei unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim regi­striert. Danach radelt man ein­fach los und trägt die Rad­ki­lo­me­ter online ein, trackt sie per STADT­RA­DELN-App oder trägt sie hän­disch in einer Liste ein. Eine Teil­nah­me ohne Inter­net­zu­gang ist auch möglich.

Beglei­tet wer­den die Akti­ons­wo­chen von einem viel­sei­ti­gen Rah­men­pro­gramm. Von Rad­rei­se-Vor­trä­gen und wis­sen­schaft­li­chen Vor­trä­gen über diver­se Alltags‑, Moun­tain­bike- oder Renn­rad­tou­ren bis hin zu Fahr­tech­nik­trai­nings, Aktio­nen für Kin­der und Jugend­li­che und einem Fahr­rad­fest ist für jede und jeden etwas mit dabei.

Infor­ma­tio­nen zu den genau­en Spiel­re­geln, der Regi­strie­rung, den Ergeb­nis­sen, dem Rah­men­pro­gramm etc. fin­det man unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Forchheim.