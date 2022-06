Regio­nal­bus­se kön­nen Ebach ab 27. Juni nicht anfahren

Ab Mon­tag, den 27. Juni, bis vor­aus­sicht­lich Mitt­woch, den 31. August 2022, ist die Orts­durch­fahrt von Ebach für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist bis zur Bau­stel­le mög­lich. Grund für die Sper­rung sind Stra­ßen­bau­ar­bei­ten. Eine Umlei­tung ist eingerichtet.

ÖPNV betrof­fen

Die Bus­hal­te­stel­le in Ebach ent­fällt. Der Schü­ler­ver­kehr wird unter der Woche zu den ent­spre­chen­den Zei­ten abge­deckt wer­den. Die Ersatz­hal­te­stel­le hier­für ist am Schot­ter­park­platz gegen­über der Feu­er­wehr. Außer­halb davon kann die Ebach lei­der nicht bedient wer­den. Fahr­gä­ste kön­nen an der Hal­te­stel­le Maus­ge­sees ein- und aus­stei­gen (cir­ca 500m entfernt).

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt bit­tet alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.