Neue Fach­rich­tung: Kar­dio­lo­gie am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – Bereits seit Jah­res­an­fang ist Dr. Kha­led Al-Kudai­mi als Chef­arzt der neu­en Kli­nik für Kar­dio­lo­gie am Kli­ni­kum Markt­red­witz. Nach einer Ein­ar­bei­tungs­pha­se, Team­auf­bau und Über­nah­me des Links­herz­ka­the­ter­mess­platz ist das neue Team um Dr. Al-Kudai­mi nun ganz offi­zi­ell startklar.

„Ich freue mich außer­or­dent­lich, dass wir am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge nun eine eige­ne Kli­nik für Kar­dio­lo­gie betrei­ben wer­den. Damit schlie­ßen wir nicht nur eine wich­ti­ge Lücke in der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung der Regi­on son­dern stär­ken unse­re Stel­lung als Schwer­punkt­kran­ken­haus“ freut sich der Ärzt­li­che Direk­tor, Dr. Phil­ipp Koehl.

Der neue Chef­arzt Dr. Kha­led Al-Kudai­mi ver­fügt über lang­jäh­ri­ge Erfah­run­gen in der inter­ven­tio­nel­len Kar­dio­lo­gie. „Eine ganz wich­ti­ge und posi­ti­ve Ver­än­de­rung für unse­re Regi­on.“ Auch der Geschäfts­füh­rer Alex­an­der Mey­er freut sich, dass die neue Abtei­lung nun rich­tig los­le­gen kann: „Das neue Team lei­stet gera­de ech­te Auf­bau­ar­beit. Die Vor­ar­bei­ten zum Start der Kar­dio­lo­gie lau­fen bereits seit weit über einem Jahr. So war und ist es not­wen­dig, spe­zi­el­les Fach­per­so­nal z.B. für den Herz­ka­the­ter aus­zu­bil­den. Dies gelang uns in Koope­ra­ti­on mit den Kliniken

Hochfranken.“

Die bis­he­ri­ge Koope­ra­ti­on mit dem Kli­ni­kum Bay­reuth lief in die­ser Form noch bis Ende März und wird nun in neu­er Form fort­ge­führt. „Im April haben unse­re Kar­dio­lo­gen den Links­herz­ka­the­ter­mess­platz über­nom­men und betrei­ben ihn seit­dem in Eigen­re­gie.“ Die ersten Ein­grif­fe erfolg­ten dort inzwi­schen auch schon mit dem neu­en Team. „Für die Pati­en­ten im Fich­tel­ge­bir­ge bedeu­tet die neue Abtei­lung, dass an jedem Tag der Woche Herz­not­fäl­le sofort hier vor Ort behan­delt wer­den kön­nen“ ver­deut­licht der Geschäfts­füh­rer die Bedeu­tung die­ser neu­en Abteilung.

Dr. Alku­dai­mi hat die Her­aus­for­de­rung des Auf­baus einer Kli­nik für Kar­dio­lo­gie im Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge sehr ger­ne ange­nom­men. „Ich freue mich sehr auf die­se Auf­ga­be, ins­be­son­de­re gemein­sam mit dem gut auf­ge­stell­ten Team der Kar­dio­lo­gie, das Lei­stungs­an­ge­bot wei­ter­zu­füh­ren und im Sin­ne aller Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten die Ent­wick­lung wei­ter vor­an­zu­trei­ben.“, betont Dr. Alku­dai­mi. Dabei ist ihm ein inten­si­ver Aus­tausch mit den Not­ärz­ten, den nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärz­ten und den Kar­dio­lo­gen beson­ders wichtig.

Das neue kar­dio­lo­gi­sche Team arbei­tet auch eng mit dem Team der Inter­ni­sti­schen Kli­nik I um Chef­arzt Dr. Schmidt­mann und auch den

wei­te­ren Fach­rich­tun­gen des Kli­ni­kums Fich­tel­ge­bir­ge zusam­men. Auch die Wei­ter­ent­wick­lung der bis­he­ri­gen Zusam­men­ar­beit mit

dem kar­dio­lo­gi­schen Zen­trum im Kli­ni­kum Bay­reuth, als Refe­renz­zen­trum für high-end Ver­sor­gung bei Herz­er­kran­kun­gen, ist ihm sehr wichtig.

Geplant ist auch eine Schritt­ma­cher-Abtei­lung, die noch in die­sem Jahr ihren Dienst auf­nimmt und zunächst die Nach­sor­ge bereits implan­tier­ter Schritt­ma­cher sicher­stel­len soll. Zukünf­tig soll auch die Implan­ta­ti­on von Schritt­ma­chern, ICD, CRT und Event-Rekor­der ange­bo­ten werden.

Über Dr. Kha­led Al-Kudaimi

Dr. med. Alku­dai­mi ist ein pro­mo­vier­ter Kar­dio­lo­ge und Inter­nist. Er hat sein Medi­zin­stu­di­um mit besten Ergeb­nis­sen an der Universität

Greifs­wald abge­schlos­sen. Sei­ne Fach­arzt­aus­bil­dung hat er im Kli­ni­kum Ber­lin-Buch, dem Lehr­kran­ken­haus der Hum­boldt Uni­ver­si­tät in Ber­lin, absolviert.

2001 hat er die ersten inter­ven­tio­nel­len Erfah­run­gen im Herz­ka­the­ter­la­bor im BW-Kran­ken­haus in Koblenz gemacht, die er anschlie­ßend in sei­nem Her­kunfts­land, dem Jemen, über Jah­re als Chef­arzt einer inter­ni­stisch-kar­dio­lo­gi­schen Kli­nik mit 75 Sta­ti­ons­bet­ten und 15 IMC-Moni­tor-Bet­ten wei­ter ver­tie­fen konnte.

Seit 2010 ist der Dr. Alku­dai­mi wie­der in Deutsch­land und hat zuerst als Ober­arzt in Sauer­land gear­bei­tet. 2012 hat er als OA in die kar­dio­lo­gi­sche Kli­nik am Kli­ni­kum Söm­mer­da in Thü­rin­gen gewech­selt. Nach einer wei­te­ren Sta­ti­on an den Hen­ne­berg Kliniken

Hild­burg­hau­sen, wo er lei­ten­der Ober­arzt wur­de, wech­sel­te er Anfang 2022 als Chef­arzt nach Marktredwitz.

Über die Medi­zi­ni­sche Kli­nik III – Kar­dio­lo­gie Die kar­dio­lo­gi­sche Kli­nik bie­tet die sta­tio­nä­re Ver­sor­gung für Pati­en­ten/-innen mit kar­dio­lo­gi­schen und kar­dio­vasku­lä­ren Erkran­kun­gen an. Dies umfasst die kar­dio­lo­gi­sche Dia­gno­stik, inter­ven­tio­nel­le Dia­gno­stik und The­ra­pie im Herzkatheterlabor.

Aber auch kon­ser­va­ti­ve Dia­gno­stik wird in einer moder­nen Funk­ti­ons­ab­tei­lung ange­bo­ten: Echo­kar­dio­gra­fie, Transt­ho­ra­ka­le Echo­kar­dio­gra­fie, Trans­öso­pha­gea­le Echo­kar­dio­gra­fie, Stress­echo­kar­dio­gra­fie, medi­ka­men­tö­se Stress­echo­kar­dio­gra­fie, und mecha­ni­sche Stressechokardiografie.

Im Bereich Gefäß-Dia­gno­stik wer­den fol­gen­de Unter­su­chun­gen ange­bo­ten: Arte­ri­el­le Duplex­so­no­gra­fie der Peri­phe­rie und der hirn­ver­sor­gen­den Gefä­ße, Venen-Dopp­ler, Elek­tro­kar­dio­gra­fie; EKG, Bela­stungs-EKG (Ergo­me­trie), Lang­zeit-EKG, Blut­druck­mo­ni­to­ring und Langzeit-Blutdruck.

Zusätz­lich wer­den der Schel­long-Test, Caro­tis­druck-Test unter EKG u/​o. Moni­to­ring sowie Spi­ro­er­go­me­trie ange­bo­ten. Ange­strebt wird dem­nächst auch die Schritt­ma­cher­ver­mes­sung. Die Zusam­men­ar­beit mit dem kar­dio­lo­gi­schen Zen­trum am Kli­ni­kum Bay­reuth (Kar­dio-MRT, Kar­dio-CT, Elek­tro­phy­sio­lo­gie u.a.) besteht weiterhin.

Über das Kli­ni­kum Fichtelgebirge

Das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge bie­tet als kom­mu­na­ler Kli­nik­ver­bund mit zwei dezen­tra­len Häu­sern in Markt­red­witz und Selb die Schwer­punkt-ver­sor­gung in Wohn­ort­nä­he für die nord­öst­lich­ste Regi­on Bay­erns. Allei­ni­ger Gesell­schaf­ter ist der Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge. Über 1.000 Mit­ar­bei­ter ver­sor­gen jähr­lich ca. 18.000 Pati­en­ten sta­tio­när und ca. 27.800 Pati­en­ten ambulant.