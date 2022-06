Besuch aus Boli­vi­en durf­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner jüngst im Land­rats­amt begrü­ßen: Hei­mat­for­scher Andre­as Mot­sch­mann dank­te dem Land­rat für sein Enga­ge­ment um die Auf­ar­bei­tung der Geschich­te der Juden am Ober­main. „Wir dür­fen nicht inne­hal­ten bei der Spu­ren­su­che und nicht nach­las­sen in der Erin­ne­rungs­ar­beit“, unter­strich der Land­rat. Gera­de in der heu­ti­gen Zeit sei es wich­tig, Bil­dungs­ar­beit zu lei­sten, die jüdi­sche Geschich­te in unse­rer Regi­on auf­zu­ar­bei­ten und in den Fokus zu stellen.

„Mit gro­ßer Freu­de beob­ach­te ich im fer­nen Boli­vi­en, wie sich Land­rat Meiß­ner in den ver­gan­ge­nen Jah­ren um die Geschich­te der Juden im Land­kreis enga­giert“, beton­te Andre­as Mot­sch­mann. Andre­as Mot­sch­mann, der aus Alten­kunst­adt stammt, lebt sein 2007 in Boli­vi­en und unter­rich­te­te dort an der Deut­schen Schu­le in La Paz. Sei­ner Hei­mat ist er nach wie vor eng ver­bun­den – er forscht, durch­forscht Archi­ve, schreibt für eine Hei­mat­zei­tung über frän­ki­sche Hei­mat­ge­schich­te, Erin­ne­run­gen, Tra­di­tio­nen sowie Sagen und hält inzwi­schen Online-Vor­trä­ge beim Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW).

Er ist der Bru­der des bekann­ten 2016 ver­stor­be­nen Hei­mat­for­schers, Hei­mat­dich­ters und Alten­kunst­adter Ehren­bür­gers Josef Mot­sch­mann, in des­sen Fokus die jüdi­sche Geschich­te sei­ner Hei­mat­ge­mein­de und Fran­ken stan­den. Für sei­ne inten­si­ve Archiv- und For­schungs­ar­beit erhielt Josef Mot­sch­mann höch­ste Aus­zeich­nun­gen, neben dem Bun­des­ver­dienst­kreuz der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, den Fran­ken­wür­fel und den Preis des Jüdi­schen Natio­nal­mu­se­ums Washing­ton. Das umfas­sen­de Archiv sei­nes Bru­ders hat Andre­as Mot­sch­mann inzwi­schen der Gemein­de Alten­kunst­adt bzw. dem CHW übergeben.

„Ich bin sehr dank­bar, dass Herr Land­rat Meiß­ner die Auf­ar­bei­tung der Geschich­te der Juden am Ober­main und somit das Anlie­gen mei­nes ver­stor­be­nen Bru­ders Josef wei­ter vor­an­bringt“, so Andre­as Mot­sch­mann bei sei­nem Besuch. „Sicher war das Pro­jekts 13 Füh­rer­schei­ne ein gro­ßer Mei­len­stein. Doch hat Herr Meiß­ner wei­te­re Ideen und Pro­jek­te für die Zukunft“, zeig­te er sich erfreut.

Land­rat Meiß­ner ver­wies in die­sem Zusam­men­hang auch dar­auf, dass ein US-ame­ri­ka­ni­sches Film­team die Recher­chen zum P‑Seminar „13 Füh­rer­schei­ne – Drei­zehn jüdi­sche Schick­sa­le“ in einem Kurz­film doku­men­tiert hat. Für eine enge­re Zusam­men­ar­beit in den Berei­chen „Jüdi­sches Leben“, „Erin­ne­rungs­ar­beit“ sowie in der Anti­se­mi­tis­mus-Prä­ven­ti­on haben Dr. Lud­wig Spa­en­le, der Beauf­trag­te der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung für jüdi­sches Leben und gegen Anti­se­mi­tis­mus, für Erin­ne­rungs­ar­beit und geschicht­li­ches Erbe, und Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner im Sep­tem­ber 2020 einen ent­spre­chen­den Koope­ra­ti­ons­ver­trag unter­zeich­net. Ein wei­te­rer Mei­len­stein sei die Home­page www​.juden​-am​-ober​main​.de, auf der seit Herbst 2021 die Geschich­te der „Juden am Ober­main“ fort­lau­fend mit Fach­bei­trä­gen doku­men­tiert wird.

Dank sag­te der Land­rat auch Andre­as Mot­sch­mann: „Es ist bei­spiel­haft, wie Sie sich aus der Fer­ne für die Hei­mat enga­gie­ren. Mit Ihren Bei­trä­gen über die frän­ki­sche Lokal­ge­schich­te und –kul­tur bewah­ren Sie die­se für künf­ti­ge Generationen.“