Stepp­tanz, Swingstan­dards und Tan­go­k­län­ge sind am Sonn­tag, 26. Juni, in der Pfarr­kir­che Krö­gel­stein zu erle­ben. Um 17.30 Uhr infor­miert Pfar­rer Tho­mas Oehm­ke über die Geschich­te der ehe­ma­li­gen Burg­ka­pel­le, die im 13. Jahr­hun­dert errich­tet wur­de. Um 18 Uhr heißt es dann „Tanz, Swing und Lebens­freu­de“ mit Simo­ne Zier­mann, Stepp­tanz, Jörg Schmidt am Saxo­phon und Deka­nats­kan­to­rin Ulri­ke Heu­beck an der Orgel.

Zwi­schen Musik und Tanz liest Ange­la Hager, Stu­di­en­lei­te­rin am Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk, klei­ne Tex­te zum The­ma. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind will­kom­men. Die Ver­an­stal­tung ist Teil der Rei­he „Orgel & Mär“ des Deka­nats Thur­nau und fin­det zudem statt im Rah­men der Som­mer-Rei­he des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werks „Kir­chen erzäh­len Geschichten“.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu unter: www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de