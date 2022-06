INTER­ES­SIER­TE KÖN­NEN SICH ÜBER VIEL­FÄL­TI­GE BERUFS­FEL­DER ERKUN­DI­GEN, MIT PÄD­AGO­GI­SCHEN EIN­RICH­TUN­GEN VER­NET­ZEN UND UNI­VER­SI­TÄ­RE ANGE­BO­TE KENNENLERNEN.

Lust, im Sozi­al­we­sen zu arbei­ten? Oder im Bereich der Erwach­se­nen­bil­dung tätig zu sein? Dann auf zur Päd­ago­gik-Mes­se der Uni­ver­si­tät Bamberg!

Zahl­rei­che päd­ago­gi­sche Ein­rich­tun­gen und Insti­tu­tio­nen der Regi­on wer­den anwe­send sein und sich vor­stel­len. Aus erster Hand kön­nen so

päd­ago­gi­sche Arbeits­fel­der ken­nen­ge­lernt, Netz­wer­ke geknüpft und Prak­ti­kums­plät­ze son­diert wer­den. Da die Mes­se für Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, Stu­die­ren­de und Gra­du­ier­te der Päd­ago­gik glei­cher­ma­ßen offen­steht, kön­nen auch Kon­tak­te auf­ge­baut wer­den, die in das Stu­di­um und dar­über hin­aus reichen.

Die Päd­ago­gik-Mes­se fin­det am Frei­tag, 8. Juli 2022, von 13:00 bis 16:00 Uhr am Mar­cus­platz 3 in Bam­berg statt – im Foy­er (M3N/02.27) und im

Hör­saal (M3N/02.32) des Mar­kus­hau­ses. Die Zen­tra­le Stu­di­en­be­ra­tung der Uni­ver­si­tät Bam­berg sowie die Fach­stu­di­en­be­ra­tung des

Bache­lor­stu­di­en­gangs Päd­ago­gik wer­den vor Ort sein, um rund um das Stu­di­um der Päd­ago­gik zu bera­ten und mög­li­che Fra­gen zu beantworten.

Orga­ni­siert wird die Ver­an­stal­tung vom Insti­tut für Erzie­hungs­wis­sen­schaft / der Fach­stu­di­en­be­ra­tung Päd­ago­gik und dem Ver­ein zur För­de­rung der Pro­fes­sio­na­li­tät von Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen (pro­päd e.V.) an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bamberg.

Der Bache­lor­stu­di­en­gang „Päd­ago­gik“ beschäf­tigt sich mit Fra­gen des Ler­nens und Leh­rens, der Erzie­hung und Bil­dung in verschiedenen

Lebens­al­tern und den sehr viel­fäl­ti­gen, über­wie­gend außer­schu­li­schen Arbeits­fel­dern. Bei­spie­le hier­für sind Sozi­al­we­sen, Kinderbetreuung,

Reha­bi­li­ta­ti­on, Erwach­se­nen­bil­dung und ande­re Berufs­fel­der, jedoch nicht der Schul­dienst. Stu­die­ren­de des Stu­di­en­gangs BA Päd­ago­gik selbst

emp­feh­len den Stu­di­en­gang aus fol­gen­den Grün­den: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​b​a​-​p​a​e​d​/​g​u​t​e​-​g​r​u​e​n​d​e​/​v​o​n​-​s​t​u​d​i​e​r​e​n​d​en/

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Bache­lor-Stu­di­en­gang Päd­ago­gik fin­den Sie unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​b​a​-​p​a​ed/

Unmit­tel­bar nach der Päd­ago­gik­mes­se fin­det das Som­mer­fest der Uni­ver­si­tät Bam­berg, das soge­nann­te „uni.fest“, statt, bei dem Sie

Uni-Luft schnup­pern kön­nen, und zu dem Sie eben­so herz­lich ein­ge­la­den sind: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​s​/​u​n​i​f​e​st/