ART in B – James Riz­zi geht in die letz­te Runde

Zum Abschluss der her­vor­ra­gend besuch­ten James Riz­zi-Aus­stel­lung im Levi Strauss Muse­um in But­ten­heim wird Gale­ri­stin Bri­git­te Zettl am Sonn­tag, den 26.06.2022 um 17 Uhr Inter­es­sier­te noch ein­mal durch die Wer­ke füh­ren, bevor die Schau um 18 Uhr schließt. Da Bri­git­te Zettl den Künst­ler per­sön­lich kann­te, wird sie auch eini­ges über die Per­sön­lich­keit und das Leben von James Riz­zi erzäh­len. Wer also die erste Füh­rung ver­passt hat, bekommt hier­mit eine zwei­te Chance!

Die Son­der­aus­stel­lung des Levi Strauss Muse­ums im Rah­men der Kunst­rei­he „ART in B – Kunst in But­ten­heim“ zeigt zahl­rei­che Drucke und Ori­gi­na­le des berühm­ten ame­ri­ka­ni­schen Pop-Art Künst­lers James Riz­zi. Ein beson­de­res Expo­nat ist eine von ihm 2010 für das Levi Strauss Muse­um kom­plett bemal­te wei­ße Levi’s® 501 – wahr­schein­lich eines sei­ner letz­ten Werke.

Der 1950 in New York gebo­re­ne James Riz­zi ent­wickel­te bereits wäh­rend sei­nes Kunst­stu­di­ums die 3D-Gra­phik, die sein beson­de­res Mar­ken­zei­chen wer­den soll­te. Bald zier­ten sei­ne Arbei­ten auch Plat­ten- und CD-Cover sowie ande­re All­tags­ge­gen­stän­de von der Brief­mar­ke bis hin zu Por­zel­lan. James Riz­zi wur­de zu einem der popu­lär­sten Pop-Art Künst­ler sei­ner Zeit. Motiv sei­ner Wer­ke ist häu­fig sei­ne Hei­mat­stadt New York und deren Ein­woh­ner. Kind­lich-ursprüng­li­che Schau­lust zeich­net sei­ne Dar­stel­lun­gen genau­so aus wie eine aus­ge­strahl­te Fröh­lich­keit, Lebens­freu­de und Opti­mis­mus. James Riz­zi ver­starb am 26.12.2011 in New York. Nach sei­nem Tod wur­den noch wei­te­re Edi­tio­nen ver­öf­fent­licht, die auf Vor­zeich­nun­gen zurückgehen.

Die Aus­stel­lung ist noch bis zum 26.06.2022 im Levi Strauss Muse­um zu besich­ti­gen. Der Ein­tritt in die Aus­stel­lung ist frei!