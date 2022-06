Tho­mas Wilf­ling, amtie­ren­der Vor­sit­zen­der des Kreis­ju­gend­rings, freut sich, dass es in die­sem Jahr wie­der eine Anna­fest­bei­la­ge gibt.

Auf dem Titel­bild des Feri­en­pas­ses ist das Gewin­ner­bild des dies­jäh­ri­gen Mal­wett­be­wer­bes zu sehen. Das The­ma in die­sem Jahr war „Mei­ne Erfin­dung für die Zukunft“. Mit ihrem tol­len, ori­gi­nel­len Bild hat Sophie Kirch­ner den Mal­wett­be­werb gewon­nen. Auf dem 2. Platz liegt Takie Luo, sowie auf dem 3. Platz Hei­di Bren­del. Vie­len Dank an alle, die beim Mal­wett­be­werb mit­ge­macht und uns flei­ßig Bil­der geschickt haben.

Der Feri­en­pass 2022 kann in den Städ­ten, Märk­ten, Gemein­den, in eini­gen Buch­lä­den in der Stadt Forch­heim und in der Geschäfts­stel­le des KJR gekauft wer­den. Der Feri­en­pass kostet die­ses Jahr wie­der 3,00 € pro Stück. Für 3,00 € zzgl. Por­to kann der Pass auch online bestellt werden.

Unter fol­gen­dem Link: https://​www​.kjr​-forch​heim​.de/​a​r​b​e​i​t​s​b​e​r​e​i​c​h​e​/​f​e​r​i​e​n​p​a​s​s​/​i​n​d​e​x​.​php fin­den Sie wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu.

Der Pass wird ver­schickt, sobald das Geld auf unse­rem Kon­to ein­ge­gan­gen ist.

Er ist wie­der vom 01.07.2022 bis zum 30.09.2022 für Kin­der und Jugend­li­che des Land­krei­ses Forch­heim gül­tig und ermög­licht mit den ent­hal­te­nen Gut­schei­nen in die­ser Zeit den ermä­ßig­ten oder zum Teil auch kosten­lo­sen Ein­tritt in vie­le Schwimm­bä­der, Muse­en, Sport­an­la­gen, Ver­an­stal­tun­gen etc. des Land­krei­ses und dar­über hinaus.

Im Vor­feld soll­te bei dem jewei­li­gen Anbie­ter erfragt wer­den, ob die Ange­bo­te auch wirk­lich statt­fin­den können.

Bei wei­te­ren Fra­gen kön­nen Sie sich ger­ne unter der 09191/73880 oder unter info@​kjr-​forchheim.​de an uns wenden.