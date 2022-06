Ledig­lich für drei Abschluss­kon­zer­te der Mei­ster­kur­se im Kon­zert­saal in Haus Mar­teau in den kom­men­den Mona­ten gibt es noch freie Plät­ze. Die Kon­zert­rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen bie­tet aber wei­te­re Kon­zert­er­leb­nis­se quer durch Oberfranken.

In der Künst­ler­vil­la selbst gibt es nur für das Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Gesang mit Prof. Sieg­fried Jeru­sa­lem (30. Juni 2022, 17 Uhr) und für zwei wei­te­re Gesangs­kon­zer­te noch freie Plät­ze. Am 7. Juli 2022 um 18 Uhr kon­zer­tiert der Mei­ster­kurs für Gesang von Prof. Char­lot­te Leh­mann im Kon­zert­saal in Lich­ten­berg, für das Kon­zert des Mei­ster­kur­ses von Prof. Edda Moser (16. Sep­tem­ber 2022) sind eben­falls noch Kar­ten erhältlich.

Das Vio­lin­kon­zert des Mei­ster­kur­ses von Prof. Dani­el Gaede (26.6.2022) sowie das Kla­vier­kon­zert des Mei­ster­kur­ses von Prof. Bernd Glem­ser (28.7.2022) im Kon­zert­saal sind rest­los ausverkauft.

Die Rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen dage­gen bie­tet Klas­sik-Lieb­ha­bern in Neu­en­markt, Selb und Kulm­bach noch Mög­lich­kei­ten für schö­ne Kon­zert­er­leb­nis­se. Der Vio­lin-Mei­ster­kurs von Prof. Gaede im Deut­schen Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um in Neu­en­markt am Frei­tag, 24. Juni 2022 offe­riert noch eini­ge freie Plät­ze (Infos unter 09227 5700). Die Kla­vier-Mei­ster­klas­se von Prof. Bernd Glem­ser gastiert am 29. Juli 2022 um 18 Uhr im Rosen­thal-Thea­ter in Selb. Auch hier gibt es noch Ein­tritts­kar­ten (09287 883–119 oder 09287 883–125, Kul­tur­amt der Stadt Selb)

Wer den Ensem­ble­kurs für Blech­blä­ser von Rek­ken­ze Brass und Kri­stin Thie­le­mann im Kon­zert erle­ben möch­te, hat dazu eben­falls mit Haus Mar­teau auf Rei­sen Gelegenheit:

Am Sams­tag, 6. August 2022 um 19 Uhr im Garn­la­ger der Fir­ma Liros in Lich­ten­berg, am Sonn­tag, 7. August 2022 ab 11 Uhr im Mönchs­hof Kulm­bach – bei bei­den Kon­zer­ten ist der Ein­tritt frei.

Aktu­el­le Infos gibt es immer unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​k​u​l​t​u​r​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​a​u​s​-​d​e​m​-​b​e​r​e​i​c​h​-​k​u​l​t​u​r​/​t​e​r​m​i​ne/

Vio­lin-Kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit Prof. Dani­el Gaede

24. Juni 2022 um 19 Uhr im Deut­schen Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um in Neu­en­markt, Bir­ken­stra­ße 5, 95339 Neuenmarkt

Kla­vier­be­glei­tung: Nata­lia Levitz­ka­ja. Kar­ten gibt es unter 09227 5700.

Abschluss­kon­zert für Gesang mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Prof. Sieg­fried Jerusalem

30. Juni 2022 um 17 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lichtenberg

Am Kla­vier beglei­tet Dr. Costin Fili­poiu. Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 (Mo–Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr) ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 15:30 Uhr unter 09288 6495.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Gesang mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern von Prof. Char­lot­te Lehmann

7. Juli 2022 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lichtenberg.

Am Kla­vier beglei­tet Chri­stoph Klein. Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 (Mo–Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr) ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 15:30 Uhr unter 09288 6495.

Kla­vier-Kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit Prof. Bernd Glemser

29. Juli 2022 um 18 Uhr im Rosen­thal-Thea­ter in Selb

Kar­ten gibt es unter 09287 883–119 oder 09287 883–125 beim Kul­tur­amt der Stadt Selb, Lud­wig­stra­ße 6, 95100 Selb.

„Haus Mar­teau auf Rei­sen“ Kon­zert für Blech­blä­ser mit Kri­stin Thie­le­mann und Rek­ken­ze Brass

6. August 2022 um 19 Uhr Garn­la­ger der Fir­ma LIROS, Post­stra­ße 11, Lichtenberg

Ein­tritt frei

„Haus Mar­teau auf Rei­sen“ Kon­zert für Blech­blä­ser mit Kri­stin Thie­le­mann und Rek­ken­ze Brass

7. August 2022 um 11 Uhr in den Muse­en im Mönchs­hof, Hofer Stra­ße 20, in Kulmbach

Ein­tritt frei

Abschluss­kon­zert für Gesang mit den Teil­neh­men­den des Mei­ster­kur­ses von Kam­mer­sän­ge­rin Prof. Edda Moser

16. Sep­tem­ber 2022 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lichtenberg

Am Kla­vier beglei­tet Yoshi­ko Tera­da. Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 (Mo–Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr) ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 15:30 Uhr unter 09288 6495.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de