WORK­SHOPS, VOR­TRÄ­GE, PAR­TY – EIN VIEL­FÄL­TI­GES PRO­GRAMM IST IN DER ERSTEN JULI­WO­CHE GEPLANT.

Fähn­chen raus und auf geht’s zur Inter­na­tio­na­len Woche!

Coro­na-bedingt muss­te die Ver­an­stal­tung der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg in den letz­ten bei­den Jah­ren aus­fal­len. Daher freut sich die

Uni­ver­si­tät umso mehr, alle Inter­es­sier­ten in der ersten Juli­wo­che zur Inter­na­tio­na­len Woche einzuladen.

Pünkt­lich zum US-ame­ri­ka­ni­schen „Inde­pen­dence Day“ am Mon­tag, 4. Juli 2022, star­tet das Event. Gefei­ert wird ab 17:00 Uhr bei einer Par­ty auf

der Jahn­wie­se im Hain – inklu­si­ve Ame­ri­can Bar­be­cue, Pot­luck and Sports. Mit­ge­brach­te typi­sche Gerich­te sind will­kom­men! Veranstaltet

wird die soge­nann­te „Pot­luck-Par­ty“ im Rah­men des Bam­berg Bud­dies Pro­gramms der Pro­fes­sur für Ame­ri­ka­ni­stik zusam­men mit

Mitarbeiter*innen sowie Lektor*innen des Sprachenzentrums.

Am Abend des 4.Juli 2022 gibt es außer­dem einen Gast­vor­trag zur Deu­tung christ­lich-isla­mi­scher Kon­tak­te auf der Ibe­ri­schen Halb­in­sel. Diesen

hält Mats Pfei­fer vom Lehr­stuhl für Mit­tel­al­ter­li­che Geschich­te unter Ein­be­zie­hung der Lan­des­ge­schich­te. Für Diens­tag, den 5.Juli 2022, sind

meh­re­re öffent­li­che Vor­trä­ge, Semi­na­re und Vor­le­sun­gen geplant. The­ma­tisch geht es unter ande­rem um die Reprä­sen­ta­ti­on von Müt­tern auf

Foto­gra­fien und im Fern­se­hen oder um den Stone­wall-Auf­stand 1969, eine Serie von gewalt­tä­ti­gen Kon­flik­ten zwi­schen Homo- sowie Trans­se­xu­el­len und Poli­zei­be­am­ten in New York City. Am Mitt­woch, den 6. Juli 2022, kön­nen Inter­es­sier­te den Western-Film „The Only Good Indian“ (2009) von Kevin Will­mott anschauen.

Im Lau­fe der Woche wer­den dar­über hin­aus fach­spe­zi­fi­sche Semi­na­re, Infor­ma­tio­nen zu welt­wei­ten Stu­di­en- und Prak­ti­kums­mög­lich­kei­ten, zu

Dop­pel­ab­schlüs­sen, und inter­kul­tu­rel­len Kom­pe­ten­zen für For­schen­de ange­bo­ten. Am Don­ners­tag, den 7. Juli 2022, endet die Inter­na­tio­na­le Woche mit einem The­men­tag zu Schul­sy­ste­men welt­weit sowie einem Pro­se­mi­nar über den Krieg in der asia­tisch-ame­ri­ka­ni­schen Lite­ra­tur und Kultur.