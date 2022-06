Wer immer schon Spa­nisch oder Ita­lie­nisch ler­nen woll­te, ist in einem Inten­siv­kurs der Volks­hoch­schu­le (VHS) Coburg an der richtigen

Adres­se. Am 18. Juli 2022, star­tet der drei­wö­chi­ge Spa­nisch­kurs in der Volks­hoch­schu­le Coburg, der von der Cata­li­na Bau­ti­sta durchgeführt

wird. Der drei­wö­chi­ge Ita­lie­nisch­kurs von Ade­li­na Anger­mül­ler für Anfän­ger star­tet am 29. August 2022. Bei­de Kur­se rich­tet sich an Menschen

ohne oder mit sehr gerin­gen Vor­kennt­nis­sen, die einen schnel­len Ein­stieg in Spra­che suchen. Außer­dem star­tet am 5. Sep­tem­ber 2022 ein

Auf­fri­schungs­kurs Ita­lie­nisch, bei dem man in zwei Wochen sei­ne Sprach­kennt­nis­se erwei­tern kann. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die

Mög­lich­keit zur Anmel­dung gibt es tele­fo­nisch unter: 09561 8825 0 oder im Inter­net: www​.vhs​-coburg​.de.