Bus­se las­sen Läu­fern den Vortritt

Wegen des Baben­ber­ger Volks­laufs neh­men die Bus­se der Linie 908 am Sams­tag, 25. Juni 2022, zwi­schen ca. 15.30 und 17.30 Uhr eine Umlei­tung. Auf der Fahrt in Rich­tung Kli­ni­kum kön­nen die Hal­te­stel­len „St. Urban“ bis „Hohes Kreuz“ (Märk­te) nicht bedient wer­den. Auf der Fahrt in Rich­tung ZOB kön­nen die Hal­te­stel­len „Hohes Kreuz“ (Märk­te) bis „König-Kon­rad-Str.“ nicht bedient werden.