Kon­zert der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg fin­det am 24. Juni 2022 im Spie­gel­saal der Har­mo­nie statt

Am Frei­tag, 24. Juni 2022, um 18.30 Uhr lädt der Fach­be­reich Streich­in­stru­men­te der Städ­ti­schen Musik­schu­le unter dem Mot­to „Ensem­ble!“ zu einem Kon­zert in den Spie­gel­saal der Har­mo­nie am Schil­ler­platz ein. Die Ensem­ble-Arbeit mit ihrer brei­ten Palet­te stellt eine der Stär­ken öffent­li­cher Musik­schu­len dar. So wird etwa der berühm­te Kanon von Pachel­bel zu hören sein oder das Jun­ge Kam­mer­or­che­ster Bam­berg unter der Lei­tung von Cezar Salem mit der „Bohe­mi­an Rhap­so­die“ von Queen. Auch der Csár­dás von V. Mon­ti ist im Pro­gramm. Aus der Klas­se von Andre­as Zack wird Jonas Appel­fel­ler musi­zie­ren, der kürz­lich auf dem Bun­des­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ in Olden­burg in der Alters­grup­pe IV sich einen 2. Preis mit 23 Punk­ten erspielt hat.

Ein­tritt frei, um Spen­den wird gebeten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auch unter www​.musik​schu​le​.bam​berg​.de

