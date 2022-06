Bro­se Bam­berg hat Amir Bell mit einem Ein­jah­res­kon­trakt aus­ge­stat­tet und damit sei­nen ersten aus­län­di­schen Spie­ler für die kom­men­de Spiel­zeit unter Ver­trag genom­men. Der 26-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner kommt vom israe­li­schen Erst­li­gi­sten Hapoel Be’er She­va, für den er in der abge­lau­fe­nen Sai­son im Schnitt rund 30 Minu­ten auf dem Par­kett stand, dabei zehn Punk­te erziel­te, vier Rebounds sicher­te und vier Assists verteilte.

Amir Bell: „Coach Amiel hat mich von sei­nem System über­zeugt. Ich freue mich sehr, für ihn und die groß­ar­ti­gen Bam­ber­ger Fans spie­len zu dür­fen. Die BBL ist eine sehr star­ke Liga, in der ich mich bewei­sen und mög­lichst vie­le Spie­le gewin­nen will. Dazu gebe ich alles, was nötig ist, und wer­de jeden Abend alles auf dem Feld las­sen. Ich bin ein Spie­ler, der nicht gut mit Nie­der­la­gen umge­hen kann, daher will ich davon so weni­ge wie mög­lich erleben…“

Amir Bell genoss sei­ne Bas­ket­ball­aus­bil­dung an der renom­mier­ten Prince­ton Uni­ver­si­ty. Sein erster Pro­fi­ver­trag brach­te ihn gleich nach Euro­pa. Dort schloss er sich 2018 dem ita­lie­ni­schen Zweit­li­gi­sten Mon­ca­da Solar Agri­gen­to an. Ein Jahr spä­ter wech­sel­te er in die erste malay­si­sche Liga zu den West­ports Dra­gons, ver­ließ die Asia­ten aber, um zum israe­li­schen Erst­li­gi­sten Hapoel Be’er She­va zu wech­seln. Für die Israe­lis absol­vier­te der 1,93m gro­ße Guard in zwei­ein­halb Spiel­zei­ten ins­ge­samt 68 Partien.

Oren Amiel: „Amir ist ein tougher Kerl, der immer mit Lei­den­schaft und Enga­ge­ment spielt. Er ist ein Defen­siv­spe­zia­list, der stolz auf sei­ne Abwehr­qua­li­tä­ten ist und jeden Abend alles auf dem Par­kett lässt. Damit passt er per­fekt zur Men­ta­li­tät von Bro­se Bamberg!“

Der aktu­el­le Kader Bro­se Bam­bergs für die Sai­son 2022/2023:Amir Bell, Tyree­se Blunt, Leon Bulic, Patrick Heck­mann, Mar­vin Omuvwie, Chri­sti­an Seng­fel­der, Jan­nis Son­ne­feld, Kevin Wohlrath