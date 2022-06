UNI­VER­SI­TÄT BAM­BERG IM LAUF­FIE­BER – NOCH FREIE PLÄT­ZE BEIM UNI-LAUF – KURZ­FRI­STI­GE ANMEL­DUNG MÖGLICH

Alle sport­be­gei­ster­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Stadt und Regi­on kön­nen sich auch jetzt noch für den 8. Bam­ber­ger Uni-Lauf 2022 anmelden:

Das Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum Bam­berg lädt unter der Lei­tung von Prof. Dr. Ste­fan Voll in Zusam­men­ar­beit mit dem gei­sti­gen Initia­tor Prof. em.

Dr. Dr. h.c. Laszlo A. Vasko­vics zur Teil­nah­me ein. Der Start­schuss fällt am Sonn­tag, 26. Juni 2022, um 10:00 Uhr auf dem Innen­hof des

Uni­ver­si­täts­ge­län­des auf der ERBA-Insel, An der Webe­rei 5. Auch Nicht-Sport­le­rin­nen und Nicht-Sport­ler sind zum Anfeu­ern eingeladen.

Die Strecke führt die Läu­fe­rin­nen und Läu­fer 10 Kilo­me­ter ent­lang des Main-Donau-Kanals in den Hain bis zur Bug­er Spit­ze und an der Regnitz

wie­der zurück. Auch über den Fün­fer­lessteg auf der ERBA geht es, und so hat das Orga­ni­sa­ti­ons­team des Uni-Laufs beschlos­sen, in die­sem Jahr

erst­mals eine Spen­de von 50 Cent pro Läu­fe­rin und Läu­fer in die Spen­den­box am Steg zu wer­fen. Unter­stützt wer­den soll damit das Projekt

„Loti“ der BRK Was­ser­wacht Bam­berg, das unter ande­rem Schwimm­kur­se für Kin­der beinhal­tet. Die BRK Was­ser­wacht hat­te sich zuvor neben

wei­te­ren gemein­nüt­zi­gen Ein­rich­tun­gen und Ver­ei­nen aus dem Bereich Bil­dung und Sport um die Spen­de beim Frei­wil­li­gen­zen­trum CariThek

beworben.

Der Uni-Lauf ist ein lan­des­of­fe­ner Stra­ßen­lauf für Jugend­li­che und Erwach­se­ne mit Einzel‑, Team- und Alters­klas­sen­wer­tung. Für Studierende

und Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter baye­ri­scher Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten fin­det außer­dem eine Wer­tung im Rah­men der

„Baye­ri­schen Hoch­schul­mei­ster­schaf­ten 10 km Stra­ßen­lauf 2022“ statt.

Die Start­ge­bühr beträgt 9 Euro. Noch bis Mitt­woch, 22. Juni 2022, ist kei­ne Anmel­dung online unter http://​www​.wkm​-iad​.de/​u​n​i​l​a​u​f​.​h​tml möglich.

Nach­mel­dun­gen nimmt das Orga­ni­sa­ti­ons­team in begrenz­tem Umfang bis eine Stun­de vor dem Start vor Ort entgegen.

Die Aus­schrei­bung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Strecken­plan gibt es unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​s​p​o​r​t​d​i​d​a​k​t​i​k​/​e​v​e​n​t​s​/​u​n​i​-​l​a​u​f​-​b​a​m​b​e​rg/