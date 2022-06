Save the date: DIE regio­na­le Mes­se für Aus­bil­dung fin­det am 9. Juli 2022 in der BRO­SE ARE­NA Bam­berg statt

Bereits zum 21. Mal fin­det die belieb­te Ausbildungsmesse:BA am Sams­tag, 9. Juli 2022, von 9 bis 17 Uhr in der BRO­SE ARE­NA Bam­berg statt. Sie ist eine her­vor­ra­gen­de Mög­lich­keit für Schü­le­rin­nen und Schü­ler sich über künf­ti­ge Berufs­mög­lich­kei­ten zu infor­mie­ren. Wer noch nicht weiß, ob es der klas­si­sche Aus­bil­dungs­be­ruf oder lie­ber doch ein dua­les Stu­di­um wer­den soll, fin­det auf der Ausbildungsmesse:BA sicher­lich Ant­wor­ten auf sei­ne Fragen.

Mit mehr als 130 Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­lern zählt die Mes­se zu den belieb­te­sten Kon­takt- und Infor­ma­ti­ons­platt­for­men der Regi­on. Die Betrie­be und Insti­tu­tio­nen infor­mie­ren über zahl­rei­che Aus­bil­dungs­be­ru­fe und beruf­li­che Per­spek­ti­ven. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler erhal­ten dadurch die Mög­lich­keit, sich einen umfang­rei­chen Über­blick über die Viel­falt der Aus­bil­dungs­we­ge zu ver­schaf­fen. Im per­sön­li­chen Gespräch kön­nen erste Kon­tak­te zum aus­bil­den­den Unter­neh­men geknüpft wer­den und dabei gezielt Fra­gen zum beruf­li­chen Wer­de­gang gestellt und direkt geklärt wer­den. Der Ein­tritt zur Mes­se ist wie immer kostenfrei.

Die bei­den Schirm­her­ren der Ver­an­stal­tung, Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb, sind sich einig: „Die betrieb­li­che Aus­bil­dung ist und bleibt eine wich­ti­ge Fach­kräf­te­quel­le für die Unter­neh­men. Auf der Ausbildungsmesse:BA haben Betrie­be und Insti­tu­tio­nen die ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit, sich an einem Tag einer gro­ßen Zahl von Schü­ler­in­nern und Schü­lern als attrak­ti­ver Aus­bil­dungs­be­trieb vor­zu­stel­len und über unter­schied­li­che Berufs­bil­der zu infor­mie­ren. Wir freu­en uns, dass die Ausbildungsmesse:BA seit Jah­ren zu einer der wich­tig­sten Ver­an­stal­tun­gen im Bereich Aus­bil­dung in der Regi­on Bam­berg zählt und set­zen auch in Zukunft auf die­se Plattform.“

Auch in die­sem Jahr wird die Mög­lich­keit gebo­ten, sich über ein Online-Buchungs­sy­stem zur Mes­se anzu­mel­den. Um das Besu­cher­auf­kom­men zu ent­zer­ren, wird es – wie bereits im Okto­ber 2021 – ver­schie­de­ne Zeits­lots geben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, das Hygie­nekon­zept und all­ge­mei­ne Ver­hal­t­ens­emp­feh­lun­gen fin­den Sie auf www​.aus​bil​dungs​mes​se​-bam​berg​.de.

Die Ausbildungsmesse:BA ist eine Ver­an­stal­tung des Arbeits­krei­ses SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Bam­berg. Orga­ni­siert wird die Mes­se von den Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der Bam­berg Con­gress & Event GmbH. Part­ner sind die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth und die Agen­tur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Fra­gen zur Orga­ni­sa­ti­on beant­wor­ten Lara Bewer­nik (Bam­berg Con­gress + Event GmbH) unter Tel. 0951/9647–204, Meli­na Wit­tig (Wirt­schafts­för­de­rung Stadt Bam­berg) unter Tel. 0951/87–1310 oder Tina Krö­ner (Wirt­schafts­för­de­rung Land­kreis Bam­berg) unter Tel. 0951/85–207.

Kurz­in­fo zur 21. Ausbildungsmesse:BA:

Wann? Sams­tag, den 9. Juli 2022 von 9 bis 17 Uhr

Wo? BRO­SE ARE­NA Bam­berg, Forch­hei­mer Stra­ße 15, 96050 Bamberg

Kosten: frei­er Eintritt