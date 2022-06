„Bam­ber­gisch, katho­lisch, im Land­ge­richt Pot­ten­stein, mit 8 Bewoh­nern. Sie liegt unter­halb Göß­wein­stein an der Wie­sent in einer roman­ti­schen Gegend, und hat die Merk­wür­dig­keit, dass sie nicht vom Flus­se, son­dern von drei aus dem Berg her­vor­bre­chen­den star­ken Quel­len getrie­ben wird“, berich­te­te der Rei­se­schrift­stel­ler Josef Hel­ler in sei­nem berühm­ten Rei­se­füh­rer „Mug­gen­dorf und sei­ne Umge­bun­gen oder die frän­ki­sche Schweiz“ von 1829. 30 Jah­re spä­ter bau­te die Markt­ge­mein­de Göß­wein­stein hier ihr erstes Was­ser­werk, mit dem sie das Trink­was­ser hin­auf nach Göß­wein­stein transportierte.

Seit über 500 Jah­ren gibt es die Stemp­fer­müh­le nun schon, frü­her als Ölmüh­le, spä­ter als Getrei­de­müh­le und heu­te, wie vie­le ande­re Müh­len auch, als belieb­te Aus­flugs­gast­stät­te mit Bier­gar­ten und seit 1900 auch mit Boots­ver­leih. Sie war die berühm­te­ste aller Stu­den­ten­knei­pen in der Frän­ki­schen Schweiz mein­te der Hei­mat­schrift­stel­ler August Sieg­hardt. Vik­tor von Schef­fel war einer der zahl­rei­chen pro­mi­nen­ten Gäste. Auf der Post­kar­te ist noch die alte Stemp­fer­müh­le aus 16. Jahr­hun­dert zu sehen. Das Haus wur­de im April 1945 ein Raub der Flam­men, als die Ame­ri­ka­ner bei ihrem Durch­marsch durch die Frän­ki­sche Schweiz hier von einer Hand­voll ver­blen­de­ter Nazis aus Pot­ten­stein beschos­sen wur­den. Die Ame­ri­ka­ner schos­sen zurück und leg­ten das Anwe­sen in Schutt und Asche. Vier Jah­re spä­ter wur­de die heu­ti­ge Stemp­fer­müh­le aufgebaut.